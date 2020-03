De Sebastian Vizan,

Dar nu datorită cifrelor impresionante ți-l recomand acum, ci pentru simplitatea genială a conceptului: un cuplu de tineri americani bănuiește că vila lor e bântuită, așa că montează camere de supraveghere prin toate camerele, ca să imortalizeze dovezi.

Într-adevăr, ceva e putred… Katie și Micah văd pe înregistrări tot felul de lucruri inexplicabile care au loc în timpul nopții, precum lumini aprinzându-se pe hol sau uși deschizându-se singure.

Fenomenele stranii par destul de banale, ceea ce pe Micah îl irită în loc să-l sperie. Bărbatul ajunge să urle către entitatea nevăzută, s-o tachineze, s-o provoace să dea tot ce are mai rău. O să-și regrete impulsivitatea…

Katie și Micah, jucați de Katie Featherston și Micah Sloat / Foto: Paramount Pictures

Regizorul Oren Peli dă dovadă de eficiență incredibilă când vrea să ne terorizeze. Ne holbăm încordați la înregistrările de pe camere, așteptând să vedem ceva, dar în același timp rugându-ne să nu vedem nimic.

Observând cât de vulnerabili sunt Katie și Micah în timpul somnului, simplul fapt că ușa e împinsă de-o forță inviziblă ne dă un gol în stomac. Înseamnă că cineva e cu ei în dormitor și-i urmărește de aproape, fără ca ei să simtă. Cineva pe care nu-l percepem cu ochii, deci nu-i putem anticipa următoarea mișcare.

Neputincioși, suntem într-o permanentă stare de alertă, pentru că oricând se poate întâmpla orice. Și probabil că va fi brusc.

Katie e în stare de șoc / Foto: Paramount Pictures

În perioada lansării filmului, o poveste savuroasă se viraliza online: se spune că Steven Spielberg a urmărit „Paranormal Activity” singur acasă, iar la puțin timp după vizionare s-a trezit blocat în propriul dormitor, cu ușa încuiată din interior.

Pățania inexplicabilă l-ar fi convins că filmul e blestemat – o mină de aur pentru campania de marketing a oricărui horror -, deci a decis să-i cumpere drepturile de distribuție.

Dacă ești un om rațional, pățania lui Spielberg nu te va descuraja să vezi „Paranormal Activity”. Pe de altă parte, dacă crezi în fantome, iar povestea regizorului îți face pielea de găină, ai starea de spirit perfectă ca să trăiești filmul la intensitate maximă!

Nota: 9/10.

