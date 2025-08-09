Schimbare de ultim moment la UNTOLD 2025. Paraziții și Vama și-au anulat concertele

Paraziții au transmis printr-un mesaj scurt că se retrag din motive independente de voința lor și că, pentru o perioadă, renunță la toate aparițiile live. Artiștii nu au oferit detalii suplimentare, însă au subliniat că decizia este definitivă pentru moment.

„Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediţia din acest an a UNTOLD Festival. Totodată, trupa Paraziţii a luat decizia să suspende următoarele apariţii live. Vă mulţumim pentru înţelegere”, au transmis artiştii de la Paraziţii în comunicatul făcut public inclusiv pe pagina de Facebook a trupei.

Trupa Vama, neînțelegeri cu organizatorii de la UNTOLD

Și trupa Vama a anunțat că nu va mai participa la ediția din acest an a festivalului de la Cluj, invocând neînțelegeri cu organizatorii. Retragerea celor două formații schimbă semnificativ lineup-ul evenimentului, unul dintre cele mai așteptate din România.

„După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have. Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned”, au transmis membrii trupei.

Peste 110.000 de fani în prima zi la UNTOLD 2025

UNTOLD X, ediția aniversară a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, a început joi seară cu peste 110.000 de fani din peste 100 de țări. Prima zi a adus pe scena principală artiști internaționali de top, show-uri concepute special pentru acest moment, reveniri care au readus pe scenă nume legate de istoria festivalului și o premieră mondială prezentată în exclusivitate pe Cluj-Arena.

În prima seară, scena principală a fost locul unde muzica, producțiile spectaculoase și energia fanilor au marcat startul ediției aniversare.

