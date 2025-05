„Vreau să vând casa unde locuiesc acum cu Francesco, fiul meu, era casa în care locuiam și cu părinții. Și acum casa asta pentru noi doi a rămas foarte mare, iar Francesco vrea să se mute singur.

A venit și momentul acesta. Și așa că vom vinde casa asta care are 600 de metri pătrați. E mult pentru noi doi, iar când vin gazele și lumina, iarna sunt cheltuieli foarte mari. Așa că vreau să vând casa și să mă mut în Domnești. Acolo stau și cei mai buni prieteni ai mei și îmi doresc să locuim aproape unii de alții”, a declarat Patrizia pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

În prezent, Patrizia locuiește într-o casă aflată între Mogoșoaia și Buftea. „Acum, dacă mă mut în Domnești, trebuie să finalizez casa. Trebuie să aleg parchet, gresie, și altele. Când termin cu casa plec pe undeva”, a răspuns Patrizia atunci când a fost întrebată dacă a plănuit vreo vacanță.

De asemenea, Patrizia a dezvăluit și motivul pentru care nu are iubit. „Da, eu toată viața am fost singură. Adică am trăit cu un bărbat în casă de la 23 până la 27 de ani. Sunt singură de mult, am avut un prieten, dar…

Recomandări Piedone primește 158.000 de euro pentru condamnarea anulată din Dosarul Colectiv. Instanța: „Suma este suficientă în raport cu cei care și-au îngropat copiii”

Nu știu. Ideal e să ai un partener cu care să te înțelegi. Dar, ideal, în general, e la telenovele, la televizor. Acum nici eu nu mai am vârsta. Francesco a locuit întotdeauna cu mine, așa că nu m-am simțit singură. Am locuit până acum cinci ani cu mama și tata și a fost mereu și Francesco, așa că singură nu m-am simțit. Și acum, dacă mă mut în Domnești, am o grămadă de prieteni acolo, nu mă simt singură ”, a spus vedeta.

Urmărește-ne pe Google News