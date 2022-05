Muzică și Filme Patru filme ale lui Andrei Tarkovski care vă vor ajuta să înțelegeți ce înseamnă războiul. Pe unele dintre ele, sunt convins, le-ați văzut De Vasile Ernu, . Ultimul update Duminică, 15 mai 2022, 12:23

Andrei Tarkovski ar fi împlinit 90 de ani luna trecută. Am crescut cu el – am văzut fiecare film de peste cinci ori, unele mai mult. Tarkovski are șapte filme dintre care patru sunt legate de război.