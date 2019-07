De Dana Aramă,

Pavel Bartoș a vorbit despre vacanța sa într-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro. El a mărturisit că el a avut noroc să termina vacanța cu câteva zile înainte de furtuna din Grecia, însă colegul său de la Pro TV, Andi Moisescu, a fost prins a acolo.

„Am fost 10 zile în Grecia cu toată familia. Am avut noroc că am plecat cu vreo cinci zile înainte de marea furtună, însă Andi Moisescu a prins-o acolo. Noi am avut noroc. Ştii cum e, Dumnezeu a vrut să ne fie bine”, a declarat Pavel Bartoș.

O furtună puternică a afectat de curând nordul Greciei (regiunea Halkidiki), în urma căreia și-au pierdut viața șapte turiști, între care doi români. Alte 100 de persoane au fost rănite. În zonă au fost semnalate fenomene meteo extreme, vânt foarte puternic, ploaie şi grindină, care au distrus clădiri, au rupt copaci din rădăcină și chiar au măturat rulote.

