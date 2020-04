Cum e izolarea cu patru fete în casă? Se întrec în preparate și riști să resimți după carantina asta, când te vei urca pe cântar?

Sunt norocos! Soția mea are foarte mare grijă la ce și cât mâncăm. Când am chef, mă mai desfăt cu câte un paprikaș de pui pe care-l gătesc chiar eu. Ba chiar am gătit și supe și ciorbe în perioada asta, cred că mai mult decât am gătit în utimele 7 luni. Simt că mă ține în viață. Pentru mine, această perioadă a adus o modificare majoră a meselor: am timp pentru 3 mese pe zi, la ore fixe: mic dejun, prânz și cina. În mod normal, eu aveam zile foarte aglomerate, iar seara ajungeam târziu, după repetiție sau spectacol. În concluzie, aș putea spune că nu-mi fac probleme peste această perioadă.

Ce activități ai cu fetele și cum reușești să le atragi și în zona ta?

Nu trebuie să le atrag în zona mea, ci în sfârșit am timpul necesar să rămân în zona lor, asta e cel mai important pentru mine. De exemplu, facem teme împreună, lucru pe care eu nu prea îl apucam. Am descoperit că avem multe jocuri în casă, precum “Jenga”, “Twistter”, “Nu te supăra, frate”. Jucăm remi, ne distrăm la karaoke, facem foarte multe puzzle. E o perioadă din care văd partea pozitivă, pentru activitățile cu ele. De asemenea mi-am propus să învăț lucruri noi. Eva e o foarte bună vorbitoare de limba engleză, și-a dat atestatul și la fiecare două zile mai facem lecții împreună. Este o metodă bună pentru mine să fiu cât „mai updated”.

Cum sunteți, în perioada asta, din punct de vedere psihic și mai ales cum reușiți, tu și soția ta, să le explicați celor mici de situația de acum, că nu au voie să iasă, că nu-și mai pot vedea prietenii?

Au înțeles destul de repede, ceea ce ne-a bucurat. Am noroc că diferența de vârstă dintre ele este destul de mare, 4-5 ani, așa că după ce a înțeles cea mare, a fost un exemplu pentru cele mici. Sigur că uneori întreabă când se va încheia această perioadă, dar au înțeles că e spre binele nostru să ne ferim, chiar dacă nu e o măsură care să le placă.

Pe lângă om de televiziune ești și actor, iar această perioadă este una extrem de dificilă pentru ei, cel puțin pentru actorii independenți. Ai încercat să-i ajuți pe unii dintre ei?

Eu, în primul rând, sunt actor. Și înțeleg foarte bine cu ce se confruntă ei în această perioadă. Cunosc foarte mulți actori independenți și îi ajut, dar nu este ceea ce îmi doresc să promovez. Consider că este ceva ce pot face și îmi place să-i susțin cât mai mult. Dacă eu cred în ceva, mă implic pentru că simt și pentru că îmi face plăcere. Dacă tot m-ai întrebat, aș vrea să îi felicit pe toți cei care s-au implicat în a-i ajuta, unii chiar au făcut donații generoase.

Am văzut că ți-a crescut și canalul de YouTube, înainte nu erai așa activ. Care e motivul pentru care abia acum ai început să postezi mai des?

În primul rând, acum am avut timpul necesar și am putut să gândesc conținut pentru YouTube. Mi-am dat seama că nu pot pune orice tip de material, trebuie să mă reprezinte și să spun ceva cu ceea ce public. Totodată, vreau să fac lucruri pe care să le pot continua și după ce se termină perioada de carantină și voi reveni la programul meu. Așa că este o perioadă în care descopăr alte lucruri, alte mijloace, încă îmi prind urechile cu tehnica, dar oricum am învățat în aceste săptămâni să fac multe lucruri pe calculator. Am descoperit ce calculator deștept am, dar nici acum nu-l exploatez la maximum (râde).

