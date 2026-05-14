Cei doi au primit fiecare o pedeapsă de 30 de ani de închisoare, plus 5 ani în care se vor afla la dispoziția instanței de executare a pedepselor.

Avocații celor doi au confirmat că nu vor face recurs la Curtea de Casație, iar Parchetul din Flandra de Est a anunțat, de asemenea, că nu va contesta decizia.

Descoperirea macabră și firul anchetei

Trupul neînsuflețit al micuțului Raul a fost scos din apele Houtdok din Gent pe 13 aprilie 2023. Ancheta a scos la iveală detalii înfiorătoare.

Astfel, copilul fusese ascuns într-o geantă sport, îngreunată cu pietre, și aruncat în apă încă de la sfârșitul lunii ianuarie 2023.

Cazul a ieșit la iveală abia după ce rudele din străinătate ale băiatului au intrat la bănuieli și au dat alarma.

Mama băiatului a fost arestată inițial sub acuzațiile de omor, lovituri și vătămări cauzatoare de moarte, precum și pentru ascunderea cadavrului.

În primele declarații, ea a negat orice implicare și a dat vina pe fostul ei iubit, Nicușor Ciurcui. Totuși, fiica ei, care avea 13 ani la momentul respectiv, le-a declarat anchetatorilor că mama, tatăl vitreg și ea însăși au fost prezenți la abandonarea cadavrului în apă.

Nicușor Ciurcui a fost arestat o zi mai târziu, pe 14 aprilie 2023, în localitatea olandeză Bakel, și a fost extrădat în Belgia. La fel ca mama băiatului, el a negat inițial faptele.

În timpul unei confruntări directe, ambii adulți au susținut că și sora minoră i-ar fi aplicat lovituri băiatului.

Ca urmare, faptele au fost extinse și asupra fetei, care a fost plasată într-o instituție de detenție juvenilă și urmează să răspundă pentru faptele sale în fața tribunalului pentru minori.

Acte de tortură cu circumstanțe agravante

În fața Curții cu Juri, mama și tatăl vitreg au răspuns pentru tortură cauzatoare de moarte (fără intenția de a ucide), faptă însoțită de circumstanțe agravante majore: a fost comisă asupra unui minor de persoanele care aveau autoritate și responsabilitate asupra lui.

Deși apărarea a încercat să obțină o încadrare mai blândă, de „tratament inuman”, juriul a respins această variantă și a acceptat în totalitate solicitarea procuraturii. Magistrații nu au reținut nicio circumstanță atenuantă.

La citirea verdictului de acum două săptămâni, președinta completului, Pascale Clauw, a declarat: „Judecătorii dumneavoastră au fost severi. Ceea ce ați făcut și modul în care ați acționat a depășit orice imaginație. Am încercat să îi redăm lui Raul un pic din demnitatea și respectul pe care i le-ați refuzat într-un mod atât de crud. Raul a devenit, într-o oarecare măsură, un copil al întregii societăți”.

Ce urmează pentru cei doi condamnați

Pe lângă pedeapsa principală, Ioana-Maria Micu și Nicușor Ciurcui au fost decăzuți pe viață din drepturile civile.

Cei doi au petrecut deja trei ani în arest preventiv. Conform deciziei, ei vor putea depune o cerere de eliberare condiționată abia peste 12 ani.

Deși, teoretic, mai aveau la dispoziție o zi pentru a face recurs în casație, apărătorii lor au declarat clar că nu vor face acest demers, sentința rămânând astfel definitivă.