Pepe, declarații sincere despre divorțul de Raluca Pastramă. „Am înțeles de la bun început cum stau lucrurile”

„Pe plan personal sunt foarte bine, exact cum ne-am propus de la început, aşa suntem în momentul ăsta.

Am spus şi în alte interviuri că dacă au mai fost alte ambiţii, derapaje, nu au fost din partea mea şi nici nu mai contează.

Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au echilibrat, s-au rezolvat. Am înţeles de la bun început cum stau lucrurile, am respectat decizia şi mergem mai departe, ne creştem frumos copiii şi ne-am înţeles cât se poate de amiabil şi de normal.

Sincer, nu îmi doresc să pară că am făcut acest interviu ca să vorbesc despre căsnicia mea trecută sau despre ce am învăţat sau ce nu o să mai fac.

Nu asta este ideea!

Nu fug de întrebări, dar nu vreau să creez titluri de primă pagină făcând referire la căsnicia mea.

Am învăţat să fim fericiţi şi să ne bucurăm de viaţă, avem doi copii frumoşi, aşa că nu-mi doresc decât să ne bucurăm de creşterea şi de evoluţia lor.

Chiar nu vreau să intru în detalii. Sunt om matur, am înţeles, am discutat ca oamenii maturi, am realizat că e mai bine aşa pentru noi. Să sperăm că o să fie şi pentru copii mai bine şi atât”, a spus Pepe pentru revista VIVA!

