Artefactele, care au fost recuperate dintr-o clădire despre care se crede că ar fi fost casa socrului lui Iulius Cezar, reprezintă o comoară fără precedent de informații despre Roma și Grecia Antică.

De asemenea, informaticienii care au lansat „Provocarea Vezuviu”, o competiție concepută pentru a accelera procesul de descifrare, speră ca 90% din patru suluri să fie descifrate până la sfârșitul anului 2024.

În ceea ce privește principala provocare, aceasta a fost să aplatizeze documentele și să distingă cerneala neagră de papirusurile carbonizate, pentru a face lizibilă scrierea în greacă și latină.

„Inteligența artificială ne ajută să amplificăm lizibilitatea urmelor de cerneală”, a spus Brent Seales, profesor de informatică la Universitatea din Kentucky, care lucrează la descifrarea sulurilor de peste un deceniu.

„Urmele de cerneală există. Sunt îngropate și camuflate în toată această complexitate pe care AI o distilează și o condensează”.

Acest proiect reprezintă un exemplu captivant al utilității tot mai mari a inteligenței artificiale.

