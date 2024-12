Vica Blochina, în vârstă de 49 de ani, a făcut recent declarații care au stârnit controverse în mediul public. Fosta balerină și amanta lui Victor Pițurcă timp de 16 ani a vorbit despre femeile care, în opinia sa, sunt „predestinate” să fie înșelate și care acceptă să rămână în relații toxice.

Fosta balerină a mărturisit că este împotriva femeilor care aleg să își ierte bărbații, susținând că o astfel de atitudine le face vulnerabile la trădări și lipsă de respect. În stilul său caracteristic, Vica Blochina a avut o reacție vehementă, declarând că aceste femei contribuie la propria lor nefericire.

„Trag de el la psiholog, acelea sunt femeile cârpe, care sunt predestinate să fie înşelate”

„Tu ai vrea să stai cu o cârpă în viaţa ta? Eu nu am văzut în viaţa mea să îţi doreşti să stai cu o cârpă. O femeie care se umileşte, a fost înşelată, «lasă, mamă, că nu contează, eu sunt bărbat, asta pentru mine nu conta».

Şi ea brusc se culcă pe o ureche şi spune: «Nu m-a înşelat cu inima, pe mine mă iubeşte». Sau femeile care se roagă, «Te rog frumos nu pleca, stai că îmi doresc să facem familie». Se duc cu el la psiholog, trag de el la psiholog, acelea sunt femeile cârpe, care sunt predestinate să fie înşelate”, spunea Vica Blochina în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii sale online, potrivit Click!.

Vica Blochina a avut o relație îndelungată și controversată cu fostul selecționer Victor Pițurcă, care s-a întins pe parcursul a 16 ani. Cei doi au împreună un fiu, Edan, care în prezent locuiește alături de tatăl său și de soția acestuia, Maria.

De-a lungul timpului, Vica a recunoscut că a fost atrasă de bărbații cu o situație financiară stabilă, însă a ținut să sublinieze că nu a profitat niciodată de aceștia.

Vica Blochina, detalii despre coșmarul prin care a trecut, după ce fiul ei a decis să se mute la Victor Pițurcă

Prezentă în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Vica Blochina și-a deschis sufletul și a povestit prin ce durere greu de suportat a trecut atunci când fiul ei și-a exprimat dorința de a se muta la tatăl său. În prezent, Edan locuiește acasă la Victor Pițurcă și se află în grija acestuia, dar și a soției sale.

Cu ochii în lacrimi, fosta balerină a mărturisit că a traversat un coșmar emoțional din momentul în care Edan a făcut această alegere neașteptată. Crescându-l singură și investind multă dragoste și efort în educația sa, Vica Blochina a simțit că pământul îi fuge de sub picioare atunci când fiul ei a decis să se mute.

A recunoscut că a trecut prin momente de depresie cruntă, dar că a găsit sprijin și alinare în credința sa și în comunitatea bisericii. Cu toate acestea, Vica a ajuns să înțeleagă că decizia lui Edan de a locui cu tatăl său a fost una înțeleaptă și benefică pentru el. Acceptând că fiul ei are nevoie de tatăl său în această etapă a vieții sale, Vica s-a împăcat cu ideea că Edan nu va mai locui cu ea.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu. Am plecat o lună în Thailanda, m-am îngrășat 15 kilograme. Nu aveam ce să fac, mă certam cu toată lumea, îmi venea să îmi fac ceva rău, mă răzbunam pe mine. Am trecut prin niște etape foarte urâte și foarte grele. Asta s-a întâmplat timp de un an. Au fost momente când îmi doream să nu mai trăiesc.

„Am eșuat ca mamă”

Toate gândurile negative m-au copleșit. Am eșuat ca mamă, nu mai suportam pe nimeni lângă mine să am o relație, nu pot să fac nimic cu viața mea, sunt plină de datorii. Tot ce am construit, eu am pierdut. (…) Îmi e greu să vorbesc, că îmi vine să plâng. La psiholog nu m-am dus, alcool nu beau, dar m-am dus foarte mult la biserică. Îl sunam zilnic pe părinte. Dumnezeu m-a ajutat să trec peste durerea asta. Cred că a fost o perioadă karmică în viața mea”, a mărturisit Vica Blochina, la „Online Story”.

