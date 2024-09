După divorțul de Raluca Pastramă, Pepe și-a refăcut viața alături de Yasmine Ody. Artistul și-a luat în serios rolul de tată și a luptat ca cele două fete ale sale, Maria și Rosa, să locuiască cu el. Acum, cântărețul de muzică latino a luat decizia de a le muta pe fiicele sale la o școală privată din București, unde merg și alți copii de vedetă.

Pepe a fost alături în prima zi de școală de Maria și Rosa, iar Yasmine a fost și ea prezentă să le susțină. Pe Facebook, artistul a postat un mesaj, unde a anunțat că fetele sale au început cursurile la o nouă școală și că au luat cu succes examenele de admitere.

„Sunt mândru pentru dorința voastră de evoluție și curajul de care ați dat dovadă când ați ales mutarea la Olga Gudynn International School. Examenele de admitere au fost luate cu succes și argumentele voastre legate de timpul pierdut în trafic până acum plus luptele și răbdarea de a primi o semnătură timp de un an și jumătate sunt dovada faptului că sunteți deja mari și știți ce vreți de la viață. Ați reușit, felicitări și mult succes la învățătură!!! Vă iubește tati!!!”, a scris Pepe pe rețelele de socializare.

Taxa lunară pentru ciclul gimnazial este de 1.130 de euro costul anual ajunge astfel la suma 13.560 de euro pentru fiecare dintre ele.

Rosa și Maria locuiesc cu tatăl lor

Din anul 2022, cântărețul Pepe trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Yamine Ody, care l-a făcut pentru prima dată tată de băiat. Înainte de acest mariaj, artistul a fost căsătorit din anul 2012 până în 2021 cu Raluca Pastramă, cu care are două fetițe.

În urmă cu trei ani, după divorț, micuțele au rămas să locuiască alături de mama lor, însă de curând s-au mutat la tatăl lor. Într-un interviu exclusiv pentru revista VIVA!, Pepe a vorbit despre familia lui, despre Maria și Rosa.

„Fetele nu vin în vizită, fetele locuiesc cu mine, noi suntem o familie formată din Yasi, Pepe jr, Maria și Rosa. Eu am grijă de fete, le duc la școală, la diverse activități, mă ocup de creșterea lor și sunt zilnic prezent în viața lor. Ele merg la mama lor doar în vizită, sigur că ea le poate vizita oricând, așa cum este normal, dar nu vreau să intru mai mult în acest subiect”, a explicat Pepe, care ține legătura cu Raluca Pastramă doar în ceea ce îi privește pe copiii lor.

Pepe recunoaște că au existat momente când nu s-a înțeles cu Raluca Pastramă

„În principiu, în ceea ce privește acordul parental, ne informăm și luăm deciziile cele mai bune pentru copii, iar eu consider că am făcut acest lucru până acum și, dacă au mai existat păreri diferite, am încercat cât am putut, pe cale amiabilă, să le rezolvăm. Comunicarea mea cu Raluca există strict pentru copii și se desfășoară cât se poate de civilizat și de sec, în același timp”, a zis el.

Și a continuat: „Au existat și momente când nu am ajuns la un numitor comun sau când am avut păreri total opuse. Nu e bine să facem greșeli și să le ascundem de tati, ca să spun așa, pentru că, în momentul în care fac copiii niște greșeli și le ascund, le dăm apă la moară și vor continua să le facă, așa că e bine să știe tati tot ce se întâmplă și să comunice frumos cu copiii și să înțeleagă și ei, la rândul lor, despre ce e vorba, în așa fel încât să nu mai facă și să ia deciziile împreună cu tati și cu mami.

În momentul în care se întâmplă lucruri doar așa, din dorința de a ne ,,apropia de copii, din punctul meu de vedere intervin niște mici greșeli în educația lor și, atunci, au mai existat astfel de discuții, dar s-au rezolvat. În prezent, copiii au cele mai bune rezultate, din toate punctele de vedere”.

