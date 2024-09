Nepoata actorului, Mindy Zachary, a declarat că în casă aerul condiționat era oprit și, odată cu valul recent de căldură din Los Angeles, temperaturile din interior deveniseră insuportabile.

Deși Mindy nu este sigură dacă a fost vorba despre un deces provocat de căldura sufocantă ori din cauze naturale, familia nu dorește ca moartea lui Peter să fie investigată suplimentar de polițiști.

Peter a avut o carieră de mare succes care a cuprins zeci de filme, emisiuni TV și jocuri video, de-a lungul a aproape șase decenii.

Cel mai mare rol al lui Peter a fost cel în care i-a dat voce lui Master Splinter în adaptarea animată din 1987 a „Teenage Mutant Ninja Turtles”, care a durat până în 1996.

Peter Renaday, the original voice of Master Splinter, has sadly passed away at the age of 89. pic.twitter.com/nePY9VG03A