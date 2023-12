În adolescență, Petre Roman a curtat-o pe Zoia Ceaușescu, despre care are acum numai cuvinte de laudă. Invitat în podcastul lui Adrian Artene, fostul premier al României a povestit cum a cunoscut-o pe fiica dictatorului.

„Am cunoscut-o pe Zoia Ceaușescu, am cunoscut-o după primul an de doctorat, așa era regula, trebuia să te întorci, după primul an, acasă, în vacanță. Și m-am întors, aveam biletul de avion plătit dus-întors. Și în vacanța aia am cunoscut-o pe Zoia”, a declarat Petre Roman, conform Cancan.

Și a continuat: „Am cunoscut-o bine și am de spus despre ea numai cuvinte foarte frumoase. Era un om absolut admirabil. De altfel, dintre toți cei trei, fără îndoială că ea era omul cel mai normal și, în același timp, o fată foarte inteligentă, foarte capabilă, era matematician.

Petre Roman, despre Zoia Ceaușescu: „Ne-am înțeles foarte bine, dar, ciudat, nu știu cum să spun, dar toți trei copiii erau bine educați”

Și ne-am înțeles foarte bine, dar, ciudat, nu știu cum să spun, dar toți trei copiii erau bine educați. Chiar și Nicu. L-am cunoscut pe Nicu atunci, cu el am stat de vorbă mai mult, pe Valentin îl cunoscusem pentru că al meu cumnat, fratele soției mele, fusese la studii împreună cu el. Prin urmare… nu pot să spun despre copiii ăștia nimic rău. Nici măcar despre Nicu Ceaușescu”.

În urmă cu doi ani, Petre Roman a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. Și acolo a recunoscut că a curtat-o pe fiica Elenei Ceaușescu și a lui Nicolae Ceaușescu, dar fără succes. Motivul: „Tovarășa” s-a împotrivit unei relații.

„Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă. Când eu am cunoscut-o, eram de un an și jumătate la Toulouse, cu o bursă de care au beneficiat și alți două sute de români. Zoia era o fată foarte bine educată, o fată frumoasă, nu-ți dădea impresia că e fata cui este”, a povestit Petre Roman în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

„Da, am curtat-o, dar lucrurile s-au stopat, fiindcă s-a declarat împotriva acestei legături mama ei, Elena Ceaușescu, nu știu de ce. Slavă Domnului că s-a opus!”, a mai dezvăluit Petre Roman.

Zoia Ceaușescu a izbucnit la adresa mamei sale

De-a lungul anilor, Elena Ceaușescu a încercat să controleze viața celor trei copii pe care i-a avut cu dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu. Fiicei sale, Zoia, a încercat să-i impună cu ce bărbați să aibă o relație, lucru care o scotea din minți pe aceasta.

Fostul şef al spionajului românesc Ion Mihai Pacepa povestea despre unul dintre momentele când Zoe a răbufnit împotriva mamei sale.

„În vara anului 1977, Elena m-a trimis la Paris pentru două săptămâni cu fiica ei, Zoia, pentru a-i aranja acesteia o întâlnire «accidentală»” cu un bărbat pe care ea îl selectase să devină viitorul soţ al Zoiei. Matematician pasionat, Zoia e un disident autentic, luptând împotriva cultului personalităţii tatălui său şi regimului de teroare al mamei sale.

Într-o seară, când ne aflam într-un club de noapte din Montmartre, Zoia a răbufnit, înţelegând ce se petrece: „Nu vreau ca soțul meu să fie ales de altcineva decât de mine, nu vreau să îmi petrec toată viața făcând copii.

Vreau să îmi hotărăsc eu viața, nu reguli sau legi ridicole. Dacă o mai aud pe harpie încercând încă o dată să îl facă pe tata să semneze legea împotriva avorturilor îi crăp capul. Nu știe să facă altceva decât să se viseze regină peste 40 de milioane de idioți”, scria Ioan Mihai Pacepa în manuscrisul din 1985, potrivit adevarul.ro.

Zoia Ceaușescu a încetat din viață în noiembrie 2006, din cauza unui cancer pulmonar.

