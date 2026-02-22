Poveștile de dragoste nu urmează întotdeauna un drum lin, iar atunci când sunt trăite sub lupa publicului, provocările pot deveni și mai intense. Petre Roman a vorbit deschis despre relația sa cu Silvia Chifiriuc, într-o confesiune sinceră care a scos la iveală atât începuturile dificile, cât și legătura profundă care i-a unit în timp.

Invitat recent în podcastul „Despre femeie”, moderat de Mihaela Tatu, fostul premier, în vârstă de 79 de ani, a rememorat perioada în care viața lui personală a intrat brusc în atenția publicului. Relația cu Silvia Chifiriuc, mai tânără cu 26 de ani, a fost intens comentată, iar presiunea mediatică s-a resimțit puternic, mai ales asupra ei. „Am cunoscut-o într-un moment, din punctul acesta de vedere emoțional, complicat și s-a întâmplat să fie o lipitură foarte bună, o sudură foarte, foarte bună”, a spus Petre Roman, explicând că legătura dintre ei s-a format firesc și cu o intensitate neașteptată.

Silvia Chifiriuc și Petre RomanIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

Relația lui Petre Roman cu Silvia Chifiriuc a fost intens comentată

Petre Roman a povestit că, la scurt timp după ce au decis să fie împreună, Silvia a rămas însărcinată, un moment care le-a schimbat radical viața. Departe de a fi un început idilic, perioada respectivă a fost marcată de tensiuni, speculații și o expunere constantă în presă. „Momentul a fost, din punct de vedere mediatic, «cumplit», dar nu pentru mine, ci pentru ea. Timp de 54 de zile a fost subiect principal. În tot acest timp, ea era ținta, nu eu. Greu, foarte greu. Prin urmare, a ținut de ea. A căzut pe umerii ei. Ăsta este adevărul”, a mărturisit fostul premier.

Deși prietenii încercau să-l liniștească, spunându-i că atenția mediatică va trece rapid, realitatea a fost mult mai dură și de lungă durată. „Mi-au spus: «Petre, o să fie o tulburare enormă, dar durează o zi, două, trei și se liniștește». A durat 54 de zile”, a adăugat Petre Roman.

Cu toate acestea, fostul premier a subliniat că tocmai acele momente grele l-au ajutat să înțeleagă cât de solidă este relația lor. A realizat că Silvia îi va fi alături indiferent de obstacole și că legătura dintre ei nu se bazează pe aparențe, ci pe sprijin real și încredere.

Cum o descriere Petre Roman pe Silvia Chifiriuc

Vorbind despre soția sa, Petre Roman nu și-a ascuns admirația. A descris-o ca fiind o femeie puternică, perfecționistă și extrem de determinată, capabilă să facă față presiunii și să meargă mai departe, în ciuda criticilor. În timp, relația lor s-a consolidat, devenind un parteneriat construit pe respect reciproc și echilibru. „Eu vorbesc despre soția mea, Silvia Chifiriuc, după numele ei de artistă. Este o perfecționistă, dincolo de ceea ce cred eu că ar fi suficient”.

Ani buni, Silvia Chifiriuc a fost considerată motivul divorțului dintre Petre Roman și Mioara Roman, după 34 de ani de mariaj.

Cum s-a îndrăgostit Silvia Chifiriuc de Petre Roman

În urmă cu ceva timp, la emisiunea Acces Direct, Silvia Chifiriuc a făcut dezvăluiri despre cum era la începutul relaţiei sale cu Petre Roman. „Când l-am cunoscut pe Petre, el nu avea o activitate prea intensă în politică. Era mult mai liber, mergea mult pe munte, mi-a insuflat şi mie această dragoste pentru munte.

Eram la facultate când l-am cunoscut. A fost o perioadă superbă. Cineva de Sus mi-a dat să trăiesc altceva, la o intensitate superbă. Chiuleam de la cursurile de operă ca să prind trenul, că aveam un tren la 4 fără un sfert, şi îl prindeam şi mergeam la munte. Ţin foarte mult la acest echilibru, la armonie, să fie între noi pace”, a povestit Silvia Chifiriuc.

În plus, soţia lui Petre Roman a dezvăluit că între ei nu a fost dragoste la prima vedere, ea era într-o relaţie când s-au cunoscut prima oară, în aeroport: „Eram în aeroport la Milano, era în stânga mea, l-am salutat. În avion, după o oră de zbor, a încercat să mă cunoască, mi-a zis să stau lângă el. Eram într-o relaţie de 11 ani, mi-a rămas o imagine foarte plăcută a degetelor, a fost un gest de admiraţie. N-a fost dragoste la prima vedere, a fost o simplă discuţie ce mi-a transmis o energie bună. Am vorbit la telefon, dar eu mă cam feream.”

