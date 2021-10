În repetate rânduri, vedeta a povestit despre relația cu tatăl ei, care nu este tocmai bună. Deși a încercat de fiecare dată să păstreze legătura strânsă cu părintele ei, acesta s-a îndepărtat și mai rău de ea. Oana Roman suferă că nu se vede atât de des pe cât și-ar dori cu Petre Roman, iar vizitele lor sunt doar două pe an. Încercând de fiecare dată să salveze această relație tată-fiică, și-a dat seama că nu mai poate face nimic în acest sens, oricât și-ar dori ea.

„După cum știți relația cu tatăl meu e relativ disfuncțională de câțiva ani buni încoace, eu am făcut toate eforturile posibile pentru ca această relație să nu fie disfuncțională, dar nu am reușit. Ne vedem de două ori pe an, vorbim destul de rar, nu reușesc să o fac să se apropie din nou de nou, am făcut în privat, în toate felurile… lucrurile merg într-o direcție din ce în ce mai rea. Recent am avut o discuție cu el din care mi-am dat seama că practic eu cred că nu mai există nicio șansă ca relația să fie una bună, oricât de mult mi-aș dori eu asta”, a spus Oana Roman.

De ce s-a supărat Petre Roman pe Oana

Fostul premier al României și-a sunat fiica, după ce cineva i-ar fi arătat un articol cu declarații făcute de Mioara Roman despre actuala lui soție și copilul său. Petre Roman a tras-o pe Oana Roman la răspundere pentru declarațiile făcute de mama sa. Nu este un secret faptul că Mioara Roman are probleme de sănătate, iar din această cauză nu a mai apărut de ceva vreme la televizor. Vedeta sare în apărea mamei sale și spune că din cauza situației în care se află, ea nu a mai vorbit cu presa de ani buni.

„M-a sunat să-mi spună că i-a arătat lui cineva, oare cine, mă întreb, că mama a făcut nu știu ce declarație de copil și de soția lui. I-am spus că mama din cauza stării de sănătate precare nu a mai dat nicio declarație la presă de 2-3 ani. El a simțit nevoia să mă sune și să mă tragă la răspundere, deși eu nu pot fi responsabilă de ce declară mama”, a spus Oana Roman.

Declarații din cauza cărora Petre Roman a răbufnit sunt următoarele: „În cei 34 de ani de căsătorie, o fi fost prima sau ultima, duduia asta? Copilul nu a fost făcut pentru că și-a dorit Petre copii. A fost șantaj. El a încercat să se împace cu mine de multe ori, dar nu am vrut eu. Nu cred că este fericit. Nu! Petre nu mă mai caută. Silvia Chifiriuc nu-l lasă nici măcar să mă sune! Nici cu fetele noastre el nu se află în relații apropiate”. Aceste declarații îi aparțin Mioarei Roman, însă ea a vorbit despre acest subiect în anul 2017.

Mioara și Petre Roman au divorțat în 2007. Fostul premier al României în perioada 1989-1991 s-a recăsătorit cu solista de muzică populară Silvia Chifiriuc, cu care are un băiat.

Oana Roman: „El consideră că nu mai fac parte din familie”

Vedeta nu se aștepta ca tatăl ei să aibă o astfel de atitudine. Oana Roman a mărturisit că Petre Roman a simțit să-și apere noua familie, din care ea a fost exclusă. După ce a vorbit cu tatăl ei la telefon, ea a suferit cumplit.

„El simte nevoia să-și apere familia din care în mod evident consideră că nu mai fac parte și era foarte supărat (…) Nu știu, nu mă interesează, fiecare cu probleme lui, pe mine fraza asta m-a încuiat definitiv și m-a făcut să înțeleg că probabil vorbele astea le-a spus fără să fie el. Prima mea reacție a fost de consternare, de revoltă, de durere, de plâns, de supărare, iar apoi am stat și m-am gândit că probabil că n-are de ales, face lucrurile astea ca să mulțumească pe cineva, că eu refuz să cred că tatăl meu, așa cum îl știu eu, așa cum e el ca și caracter, poate să-i spună propriului copil așa ceva. Stau și mă gândesc că într-un fel nu pot decât să-l compătimesc că e nefericit, trist și supărat că trebuie să fac treburile astea și l-am iertat”, a mai spus Oana Roman.

