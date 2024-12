Odată cu întoarcerea celor trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, MasterChef a înregistrat succesul din trecut, iar pe 11 decembrie 2024 show-ul de la PRO TV și-a desemnat câștigătorul: Georgiana Ene! Aceasta a pus mâna atât pe marele trofeu, cât și pe premiul în valoare de 75.000 de euro.

După finala MasterChef România 2024, Georgiana Ene a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit ce plan a pus la cale împreună cu Sebi Dascălu, concurent care a ajuns și el foarte aproape de marele trofeu.

Vor să filmeze împreună

„Mă înțeleg bine cu Sebi Dascălu și am zis că noi o să tragem niște video-uri împreună. Să vină la Barcelona, să tragă la mine acasă, să facem niște chestii împreună. Dar pe business noi n-am vorbit. Ne-a luat chestia asta un pic din oală pe toți. În momentul în care am avansat… Eu am avut niște eșecuri la început, nu eram eu, eram pe altă planetă. Mie nu-mi venea să cred că am ajuns la MasterChef și că sunt în ăia 20 și că intru în probe. Și îmi dădeam seama că avansam și că o dau de gard și o să se vadă pe TV.

Dar, de când am rămas în top 10, eu n-am mai fost în nicio probă de sub presiune. Adică am mers, m-am concentrat, am început să mă implic altfel. A fost mai greu la mine, pentru că eu a trebuit să lucrez în perioada asta. Și n-am putut să fiu 100% în program, 100% la muncă… A trebuit să le combin așa… Puține ore de somn. Am fost la sub 50% din potențial. Și în semifinală m-am concentrat, dar în finală am fost la maximum. A fost punctul ăla în care eu am vrut să fac tot”, ne-a dezvăluit în exclusivitate câștigătoarea MasterChef România 2024.

Gerogiana Ene a mai spus pentru Libertatea că are de gând să facă un jurnal de călătorie și să posteze în mediul online locațiile pe care le vizitează, ce mănâncă acolo, dar și cum se poate găti în zonele în care ea ajunge.

Conceptul pe care îl gândește Georgiana Ene

„Mi-am dat seama că dau bine pe sticlă. Am urmărit foarte multe programe de gătit, adică Jamie Oliver, Nigella… Îmi place stilul ei, așa elegantă, cum explică cum gătește. Uite, la mine acasă să fac un program, da, e mișto. Dar, pe de altă parte, eu am călătorit mult și foarte mișto ar fi să faci un program de mă duc să gătesc și să mănânc în lume. Genul ăsta de concept e foarte mișto. Îți trebuie un sponsor pentru asta. E mult mai ușor, ca și câștigător MasterChef, să găsești o agenție de turism. Pentru că nu-ți trebuie foarte mult.

În zilele noastre, cu atâta tehnologie, ai nevoie de un operator, microfonul l-ai pus pe tine și faci călătorii. Și poți să începi de pe TikTok sau de pe YouTube, de pe ce vrei tu. În România nu cred că sunt atât de multe jurnale de călătorie. În Spania am văzut format de genul ăsta, în engleză și mai simplu și mai universal… Se poate face în câte limbi vreți, pentru că eu vorbesc șapte”, a afirmat Georgiana Ene.

