În toamna acestui an, la Pro TV a început MasterChef 2024, sezonul 9. Bucătari amatori continuă lupta în preparate pentru a demonstra că au toate ingredientele necesare pentru a câștiga titlul de MasterChef România 2024. Show-ul prezentat de Gina Pistol, care îi are ca membrii ai juriului pe Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, a avut premiera pe 10 septembrie, iar finala are loc pe 11 decembrie, la Pro TV.

Trei audiții de MasterChef 2024 vor fi săptămâna viitoare la Pro TV, luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30. Ediţia de miercuri nu va fi difuzată live în totalitate, ci doar desemnarea câştigătorului, scrie Pagina de Media, care notează și că e prima dată când MasterChef se difuzează în direct.

„Mai e un aspect de clarificat, săptămâna viitoare, miercuri, pe 11 avem finala şi va fi LIVE!!! Câstigătorul îl aflăm LIVE, o să fie tare, zic”, a spus chef Florin Dumitrescu pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Tribunele în delir: arbitrul trage la poartă!

Ce se va întâmpla în finala MasterChef 2024

Georgiana Ene, Cristian Uşurelu, Gabriel Şerban, Cosmin Răducu, Ionela Grigore, Diana Rogo, Sebi Dascălu se luptă pentru premiul de 75.000 de euro. În finală, va fi un invitat special, un bucătar renumit, care le va oferi concurenţilor o lecţie gastronomică.

Săptămâna aceasta, Andreea Corb a fost eliminată de la MasterChef 2024. Concurenta în vârstă de 22 de ani și-a luat adio de la emisiunea MasterChef, anunțul fiind dat chiar de Cătălin Scărlătescu. Tânăra a plecat cu ochii în lacrimi din show-ul culinar de la Pro TV, care i-a adus multă faimă pe micile ecrane. În mediul online, blondina era deja cunoscută drept un food influencer din Cluj-Napoca.

Andreea Corb are 22 de ani, e din Cluj-Napoca, e food influencer și e pasionată de gătit încă din copilărie. Inspirată de bunica sa și de emisiunea culinară pe care o admiră din tot sufletul, visează să deschidă un lanț de restaurante la nivel internațional. Cătălin Scărlătescu i-a transmis un mesaj dur, înainte să-i spună că ea pleacă acasă din emisiunea de la Pro TV.

Acesta crede că Andreea Corb a fost „absentă” și nu „neatentă”, în bucătărie. „Dragii mei, valabil și pentru voi. Acest show este despre gust, un cârnat dacă puneai aici, făcut bine, și cu muștar era perfect. De 300 de ori te-ai dus în cămară. Trebuie doar să stați puțin să vă liniștiți, exact cum a făcut Costi.

Recomandări Atentatul cu bombă petrecut în 1920, în Senatul României. A fost pus la cale de un tânăr extremist în vârstă de 24 de ani, absolvent a două clase

Să nu mi-o luați în nume de rău, dar mi se pare foarte ciudat să vă credeți niște mici Dumnezei, iar alții să fie nu de nasul vostru…(…) tu ești creatoare de conținut, conținutul tău de astăzi să dea Dumnezeu să fie comestibil… aia cu mărul, aia cu părul, aia cu blenderul, nu se mai fac de mult, draga mea. Nu că ești neatentă, ești absentă”, a ținut să spună Cătălin Scărlătescu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News