După mulți ani petrecuți la Antena 1, cei trei bucătari reușesc să scrie din nou istorie la PRO TV, iar primul lor sezon de la revenirea la MasterChef a fost câștigat de Georgiana Ene, în cadrul unei finale care a fost transmisă live, o premieră pentru celebrul show culinar.

Chiar înainte de a intra live, Cătălin Scărlătescu a stat de vorbă cu Libertatea, afirmând că are mari emoții, fiind prima dată când jurizează live un show.

A avut mari emoții înainte de live

„Este foarte prima dată și este foarte stresant. Îți dai seama, noi nu suntem de live. Nu înțeleg eu cu live-ul ăsta cum e. Eu am o mică diferență în capul meu. Pentru că în momentul în care mă duc într-un loc sau mă duc la o altă emisiune și îmi pune microfonul în fața și mă întreabă, trebuie doar să răspund. Aici este altceva, este platoul nostru. Există doar un one man show, pentru că noi, de fapt, nu existăm. Separat nu existăm. Suntem doar o entitate din trei nebuni”, a spus celebrul bucătar.

Mai mult decât atât, juratul de la MasterChef a afirmat că întoarcerea la PRO TV este un nou început și că abia așteaptă următorul sezon al emisiunii.

„N-am mai declarat treaba asta nimănui până acum. De fapt și de drept, nu este finalul, a fost doar încălzirea pentru sezonul următor. Așa că, din momentul ăsta, pentru noi începe marea cursă. Pentru că au început înscrierile pentru nouă sezonul MasterChef. Cumva o să-l filmăm în primăvară. Nu este important când începem filmări, importantă este partea asta de preselecții, unde ei vin să se înscrie și să meargă mai departe”, a spus Cătălin Scărlătescu în exclusivitate pentru Libertatea.

După finala MasterChef România 2024, emisiune ale cărei filmări s-au încheiat aproape de miezul nopții, celebrul bucătar a plecat direct în vacanță, la pescuit, cu prietenii.

A plecat direct la Tulcea

„E ultima zi, e finala. Oricât ai fi de obosit, nu te gândești decât la trenul de plecare, la vapor, la avion, la unde pleci în vacanță. Pentru că de aici, direct vacanță. Eu, de exemplu, mă duc acasă, am geanta făcută, la ora 05.00 dimineața vin prietenii, ne-am urcat în mașină și am plecat la Tulcea. Ce să mai dorm, abia aștept. Am barca, mașina… Am făcut plinul, mă așteaptă cineva acolo… Căldură în barcă și am plecat la Crișan, mergeam la pește.

Ca să ne înțelgem, cel mai spectaculos an al meu a fost 1971, anul în care m-am născut. Restul este doar repercusiunea celor întâmplate la momentul respectiv. În fiecare an există chestii fantastice și există chestii care nu sunt atât de plăcute, dar, punându-le într-o balanță, nici nu se văd alea nasol. Am ajuns la vârsta la care nu le mai trec la rele, le trec la normale și atunci nu mai există rău”, ne-a mai dezvăluit Cătălin Scărlătescu.

