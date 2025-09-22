Zilele trecute, producătorului muzical Șerban Cazan s-a căsătorit civil cu Andreea Ilie, unde a fost remarcată apariția elegantă a lui Smiley cu Gina Pistol. În weekend, îndrăgostiții s-au căsătorit religios, dar nu în România, ci un Grecia, acolo unde familia, prietenii și apropiații au fost prezenți.

Evenimentul a început la biserică, acolo unde slujba a fost oficiată în limba română. Un cor superb a cântat cântece bisericești pentru Șerban Cazan și Andreea, care au trăit emoții intense alături de nașii lor, Gina Pistol și Smiley.

Gina Pistol și Smiley, nași de cununie

Cei doi au făcut furori la eveniment, au fost foarte eleganți, ea într-o rochie alb cu negru, cu părul prins în coc, iar el într-un costum modern. Au stat aproape de finii lor, care s-au cununat în fața lui Dumnezeu. La biserică au fost toți apropiații celor doi, care s-au bucurat pentru fericirea lor.

Mireasa a purtat o rochie albă, deosebită, cu crăpătură pe picior. De partea cealaltă a fost mirele, care a ales un costum crem.

Petrecerea de nuntă

După ceremonia de la biserică, toți invitații s-au îndreptat spre locul unde a avut loc petrecerea. Locația a fost una specială, cu piscină și cu vedere la mare. Acolo, invitații s-au distrat până dimineața. Au participat o mulțime de vedete, printre care CRBL, Antonia, Ruby, Jo, Geanina Ilieș, Cabron.

În centrul atenției au fost nașii Smiley și Gina Pistol, care au cântat și au dansat toată seara. Nu au fost singuri, fetița Josephine i-a însoțit.

Șerban Cazan și cariera lui

Șerban Cazan este un producător și compozitor român de renume internațional, activ în industria muzicală de peste 15 ani. A început cariera în studiourile HaHaHa Production, alături de Smiley, și a devenit un membru esențial al echipei creative. În 2021, și-a extins influența globală prin colaborarea cu RomDrops, un proiect internațional în parteneriat cu Milk & Honey și Oak Felder.

Printre realizările sale remarcabile se numără producția piesei „Mantra” a artistei Jennie de la BLACKPINK, care a ajuns rapid pe locul 1 în trending pe YouTube în 16 țări și a fost nominalizată la premiile Asian Pop Music Awards 2024. De asemenea, a semnat producția piesei „What Do You Believe In” de la RagnBone Man, care a fost desemnată „piesa săptămânii” pe BBC Radio 2 și „cea mai tare piesă” pe BBC Radio 1.

Cazan a colaborat și cu artiști precum Rita Ora și Fatboy Slim pentru piesa „Praise You”, James Carter și Ofenbach pentru „Cant Forget You”, și a contribuit la albumul recent al lui RagnBone Man, care include șase dintre piesele sale.