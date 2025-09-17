Smiley și Gina Pistol au atras toate privirile la evenimentul monden al toamnei, nunta producătorului muzical Șerban Cazan cu Andreea Ilie. Cei doi au ales ținute elegante, dar cu un aer fresh și modern, care le-au pus perfect în valoare personalitatea.

Smiley și Gina, moderni la nunta lui Șerban Cazan

Artistul a optat pentru un look relaxat, dar rafinat, combinând o cămașă bleu cu detalii atipice și pantaloni negri lejeri. Ținuta a fost accesorizată cu bretele negre cu buline albe și încălțăminte sport, detalii care i-au dat un aer cool, potrivit stilului său nonconformist.

De cealaltă parte, Gina Pistol a strălucit într-o rochie midi florală, semnată SEE BY CHLOÉ, cu fundă albă la gât și croi fluid, ce i-a subliniat eleganța naturală. Prezentatoarea a completat ținuta cu sandale aurii cu toc subțire, aducând un plus de rafinament look-ului. Rochia purtată de Gina face parte din colecțiile brandului de lux SEE BY CHLOÉ și are un preț de 485 lire sterline, adică aproximativ 2.800 de lei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Alegerea vestimentară a fost una inspirată, combinând perfect modernul cu romantismul unei ținute de nuntă. Împreună, Smiley și Gina Pistol au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de la eveniment, reușind să iasă în evidență prin stil, naturalețe și armonie.

Șerban Cazan și cariera lui

Șerban Cazan este un producător și compozitor român de renume internațional, activ în industria muzicală de peste 15 ani. A început cariera în studiourile HaHaHa Production, alături de Smiley, și a devenit un membru esențial al echipei creative. În 2021, și-a extins influența globală prin colaborarea cu RomDrops, un proiect internațional în parteneriat cu Milk & Honey și Oak Felder.

Printre realizările sale remarcabile se numără producția piesei „Mantra” a artistei Jennie de la BLACKPINK, care a ajuns rapid pe locul 1 în trending pe YouTube în 16 țări și a fost nominalizată la premiile Asian Pop Music Awards 2024. De asemenea, a semnat producția piesei „What Do You Believe In” de la Rag’n’Bone Man, care a fost desemnată „piesa săptămânii” pe BBC Radio 2 și „cea mai tare piesă” pe BBC Radio 1.

Cazan a colaborat și cu artiști precum Rita Ora și Fatboy Slim pentru piesa „Praise You”, James Carter și Ofenbach pentru „Can’t Forget You”, și a contribuit la albumul recent al lui Rag’n’Bone Man, care include șase dintre piesele sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE