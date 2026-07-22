Diseară, de la ora 21:00, prima etapă din săptămână ajunge la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Pe un traseu gonflabil, pe apă, plin de obstacole și de locuri alunecoase, cele două echipe au alergat aseară după victorie!

Valentin Sanfira a avut parte de un moment dificil, când s-a temut că ar putea avea reale probleme în apă, care i-a amintit de un accident grav din trecut. Însă, Andrei Ștefănescu a dat dovadă de colegialitate și i-a sărit rapid în ajutor!

În timp ce Valentin și Codruța, respectiv Andrei și Mirela erau pe traseu, ceilalți colegi stăteau pe mal și confecționau o scară! După multe clipe savuroase și râsete, dar și căzături, echipa galbenă a devenit câștigătoarea zilei, reușind să egaleze scorul.

Astfel, Sonny, Rikito, Valentin și Codruța au ajuns pe o plajă unde i-au așteptat multe activități distractive, dar și la un super hotel, unde au profitat de saună și masaj, în timp ce pierzătorii au fost nevoiți să muncească din greu. Seara s-a încheiat pentru toți la o cramă, cu vin, muzică și mâncare bună.

Nu mai e vreme de relaxare! În doar câteva ore, Nea Mărin dă trezirea și echipele trebuie să uite de ziua trecută și să se concentreze pe ceea ce va urma! Diseară se decide cine devine câștigătorea săptămânii! Vor reuși Mirela, Adriana, Liviu și Andrei să-și revină și să învingă? Sau vor continua galbenii forma bună? Aflăm în scurt timp!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE