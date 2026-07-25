Revederea de la Liceul „Iulia Hasdeu” s-a lăsat cu îmbrățișări, fotografii și strigarea catalogului, dar și amintiri despre regulile din „Epoca de Aur” și a momentelor trăite în clădirea somptuoasă pe care elevii o porecliseră „Bastilia”.

Oana Sîrbu: „Veneam cu chitara la școală, mă suiam pe bancă și le cântam colegelor”

Singura mare dorință a Oanei Sârbu a fost muzica. Ea își încânta colegele cu acorduri de chitară.

„Anii mei de liceu au fost destul de cenușii… erau anii ’82-’86, când viața-n România devenise grea. Personal, doream să cânte, era singurul meu vis, veneam cu chitara la școală, mă suiam pe bancă și le cântam colegelor. Mi-au amintit ele, de curând! Duceam muncă de lămurire cu ai mei să mă lase la concursuri, mergeam cu mama la repetițiile corului Preludiu, unde activam. Mai apoi la Școala Populară de artă…îmi doream foarte mult să fiu pe scenă”, a rememorat cântăreața pentru Click.

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Oana Sârbu își aduce aminte de episoade desprinse parcă din altă lume despre regulile acelei epoci.

Oana Sîrbu: „Directoarea liceului, o persoană foarte severă, ne-aștepta, câteodată, după poarta laterală, cu un băț”

„Colegii mi-aminteau că mai… lipseam, mă schimbam la liceu de câte-o pereche de pantofi, ca să nu mă vadă directoarea liceului, o persoană foarte severă, care ne-aștepta, câteodată, după poarta laterală, cu un băț, ca să ne mai altoiască, dacă aveam ciorapi colorați, de exemplu. Sau dacă aveam matricola necusută și doar prinsă-n ace! Teribil!”, s-a confesat Oana Sîrbu, potrivit Click!.

Nici la orele de practică regulile nu erau mai blânde, cadrul didactic fiind atent la cel mai mic detaliu legat de aspectul fizic al elevelor.

„Făceam practică… aveam un profesor, Iancu Săceanu, mereu îmi dădea cu mâna pe gene și-mi reproșa că mă dau cu rimel. Nu-mi dădeam, firește! Îmi amintesc de fișele la limba română… Eram 36 de fete și 5 băieți! 41 de copii în clasă”, a mai povestit artista pentru sursa citată.

Pentru ea, ultimul an de liceu a fost și rampa de lansare în carieră. În clasa a XII-a a participat la „Steaua fără nume”, a câștigat „Premiul tinereții” la Festivalul de la Mamaia ’86 și a jucat în celebrul film „Liceenii”, peliculă de la care se împlinesc, de asemenea, 40 de ani.

Foto: Facebook

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