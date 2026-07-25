Prețurile carburanților au crescut din nou, sâmbătă, 25 iulie 2026. În București, cel mai ieftin preț la benzina standard costă 8,99 lei/litru, iar motorina standard poate fi cumpărată de la 9,84 lei/litru, potrivit Peco Online. Față de ziua de vineri, 24 iulie, prețurile au fost majorate în toate stațiile monitorizate.

Șoferii care alimentează în București plătesc, sâmbătă, 25 iulie 2026, între 8,99 și 9,08 lei pentru un litru de benzină standard și între 9,84 și 9,97 lei pentru un litru de motorină standard. Comparativ cu ziua precedentă, toate rețelele de benzinării au majorat prețurile la unul sau la ambele tipuri de carburanți.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 25 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este de 8,99 lei/litru, fiind practicat de stațiile Socar.

Față de vineri, Socar a majorat prețul benzinei cu 15 bani/litru, de la 8,84 lei la 8,99 lei/litru, însă rămâne rețeaua cu cel mai mic tarif din Capitală.

La Petrom, benzina standard s-a scumpit tot cu 15 bani/litru, de la 8,87 lei la 9,02 lei/litru. Lukoil a crescut prețul cu 6 bani/litru, de la 8,97 lei la 9,03 lei/litru.

La OMV, benzina standard s-a scumpit cu 15 bani/litru, de la 8,93 lei la 9,08 lei/litru. Și MOL a majorat prețul cu 10 bani/litru, de la 8,98 lei la 9,08 lei/litru, ajungând la același tarif cu Rompetrol, care și-a păstrat prețul de 9,08 lei/litru.

În principalele orașe din România, Bucureștiul și Timișoara au cel mai mic preț la benzina standard, de 8,99 lei/litru. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,02 lei/litru.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 25 iulie 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard în București este de 9,84 lei/litru, fiind practicat atât de Petrom, cât și de Socar. Față de vineri, Petrom a majorat prețul motorinei cu 20 bani/litru, de la 9,64 lei la 9,84 lei/litru.

Și Socar a scumpit motorina cu 5 bani/litru, de la 9,79 lei la 9,84 lei/litru. La MOL, motorina standard costă 9,90 lei/litru, cu 10 bani mai mult decât în ziua precedentă. OMV a operat cea mai mare creștere dintre principalele rețele, de 20 bani/litru, prețul urcând de la 9,70 lei la 9,90 lei/litru. Lukoil a majorat prețul motorinei cu 11 bani/litru, de la 9,80 lei la 9,91 lei/litru, iar Rompetrol a scumpit carburantul cu 7 bani/litru, de la 9,90 lei la 9,97 lei/litru, acesta fiind și cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate.

Potrivit Peco Online, cel mai mic preț al motorinei standard este de 9,79 lei/litru în Timișoara. În București, Cluj-Napoca și Constanța, prețul minim este de 9,84 lei/litru, iar în Iași de 9,84 lei/litru.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 25 iulie 2026

Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,65 lei/litru și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.

În ceea ce privește principalele orașe din România, Bucureștiul și Timișoara au cele mai mici prețuri la benzină, de 8,99 lei/litru. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, litrul de benzină standard pornește de la 9,02 lei. La motorină, cel mai mic preț este de 9,79 lei/litru în Timișoara, în timp ce în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța motorina standard poate fi cumpărată de la 9,84 lei/litru.

Prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.

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