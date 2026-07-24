Identificarea la sol vine la câteva ore după o operațiune aeriană complexă la care au participat avioane de vânătoare românești și italiene aflate în serviciul de Poliție Aeriană.

Resturi de dronă în Buzău și un crater provocat de rachetă în Brăila

Cercetările desfășurate la sol de echipele de specialiști din cadrul MApN s-au concentrat pe două județe din regiunea de sud-est a țării.

În localitatea Padina, din județul Buzău, militarii au descoperit bucăți din drona interceptată, precum și fragmente din racheta folosită de avionul F-16 pentru neutralizarea țintei.

Totodată, un al doilea perimetru de interes a fost localizat în zona comunei Tătaru, din județul Brăila, unde specialiștii au identificat un crater format în urma impactului, precum și rămășițele unei rachete aer-aer.

Militarii au securizat ambele zone, iar elementele de muniție și componentele structurale ale țintei aeriene au fost ridicate pentru a fi supuse unei expertize tehnice detaliate.

Cazul a fost preluat oficial de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, care vor coordona ancheta.

De la detectarea lângă Sulina la doborârea deasupra unei zone nelocuite

Cazul a început vineri dimineață, când sistemul național de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09:39, o țintă aeriană neidentificată care evolua la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de localitatea Sulina, deasupra Mării Negre.

Comandamentul Aliat a decis imediat ridicarea de la sol a avioanelor de luptă pentru monitorizarea și interceptarea vehiculului neidentificat.

La ora 09:48, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Ulterior, la ora 10:56, două avioane F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au primit ordin de decolare din Baza 86 Aeriană Borcea.

Piloții români au preluat contactul vizual și radar cu ținta, iar la ora 11:02, una dintre aeronavele F-16 a angajat obiectul aerian neidentificat, doborându-l prin lansarea unei rachete.

„Au fost luate toate măsurile de siguranță necesare pentru ca angajarea țintei să aibă loc exclusiv deasupra unor zone nelocuite, eliminând orice risc pentru populație”, au dat asigurări reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

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