Meghan Markle și Prințul Harry au împărtășit cu urmăritorii lor imagini din vacanța petrecută în Europa, iar una dintre opriri a avut o încărcătură emoțională aparte. Cei doi și-au dus copiii, Archie și Lilibet, la Althorp, domeniul familiei Spencer, unde se află mormântul Prințesei Diana.

Meghan Markle și Prințul Harry, vacanță în familie (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Meghan Markle și Prințul Harry au vizitat Althorp împreună cu Archie și Lilibet

Meghan Markle și Prințul Harry au publicat pe Instagram o serie de fotografii din vacanța petrecută în Europa. Printre imaginile distribuite se află și cadre realizate la Althorp, domeniul familiei Spencer din comitatul Northamptonshire, locul unde este înmormântată Prințesa Diana.

Potrivit publicației People, familia a fost găzduită de unchiul Prințului Harry, Earl Spencer, după ce nu a mai fost posibilă cazarea la Palatul Buckingham.

Una dintre fotografii o surprinde pe Lilibet mergând pe celebra alee mărginită de copaci de pe domeniu. În fața ei se află Prințul Harry și Archie, fiecare purtând buchete mari de flori pe care familia le-a depus la mormântul Prințesei Diana și la memorialul ridicat în apropiere.

Surse citate de Daily Mail au confirmat că fotografiile au fost realizate la Althorp.

Imagini din Portugalia și din Marea Britanie

Albumul publicat de Meghan Markle, intitulat „Summer Holiday”, arată că familia a petrecut o parte din vacanță și în Portugalia, înainte ca Prințul Harry să ajungă în Marea Britanie.

Fotografiile îi surprind pe cei doi pe plaje, într-o piscină și la o cină într-un restaurant pescăresc tradițional. Într-una dintre imagini, Meghan și Harry apar zâmbind la aceeași masă, iar într-o alta, ducesa merge spre plajă alături de Lilibet.

Alte fotografii îl arată pe Archie mergând desculț pe plajă la apus, ținând un băț în mână, în timp ce într-un alt cadru Prințul Harry o ridică în aer pe Lilibet în timpul unei băi în piscină. Există și o imagine în care Harry aleargă spre valuri, iar Archie și Lilibet îl urmează, în timp ce Meghan îi privește de pe țărm.

Într-o altă fotografie, Archie apare în cabina unui avion, purtând o șapcă de pilot și prefăcându-se că pilotează aeronava, înconjurat de trei piloți. Ca și în alte imagini publicate anterior, fețele copiilor nu sunt vizibile, Meghan Markle alegând să le protejeze identitatea.

O posibilă oprire și în Scoția

Printre fotografiile distribuite se află și o imagine cu un peisaj care pare să surprindă zona Loch Glascarnoch, din Highlands, ceea ce a alimentat speculațiile potrivit cărora familia ar fi vizitat în secret și Scoția.

Albumul mai include fotografii cu peisaje, o masă pregătită pentru cină, fire de lavandă culese și un cadru în care Meghan stă întinsă pe un șezlong, alături de câinele familiei, Mamma Mia. Într-o altă fotografie apare și Earl Spencer, alături de soția sa, Dr. Cat Jarman.

Întâlnirea cu Regele Charles și Regina Camilla

După vacanța petrecută în Europa continentală, Meghan Markle, Prințul Harry, Archie și Lilibet s-au întâlnit cu Regele Charles și Regina Camilla la Highgrove. Vizita a fost confirmată ulterior de Palatul Buckingham și ar fi durat mai bine de o oră. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, aceasta ar fi fost prima întâlnire dintre Charles, Meghan și cei doi copii din 2022.

Highgrove, reședința privată a Regelui Charles din Gloucestershire, este locul în care Prințul Harry și-a petrecut o mare parte din copilărie.

Vacanța, umbrită de problemele legate de vizita în Marea Britanie

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, Prințul Harry și-ar fi dorit ca Meghan Markle și cei doi copii să îl însoțească pe toată durata vizitei sale în Marea Britanie, dedicată în principal evenimentelor legate de Invictus Games și fostelor sale organizații caritabile.

Totuși, Harry a ajuns inițial singur în Regatul Unit, iar ulterior Meghan ar fi sosit discret împreună cu Archie și Lilibet, pe fondul preocupărilor privind securitatea familiei. O persoană apropiată cuplului a declarat că Meghan s-ar fi simțit „umilită” și ar fi resimțit „tristețe” din cauza modului în care s-au desfășurat evenimentele din acea săptămână.

Potrivit relatărilor din presa britanică, înaintea vizitei la Highgrove au existat mai multe discuții privind locul în care Prințul Harry urma să fie cazat în timpul șederii sale în Regatul Unit. Aceste informații nu au fost comentate oficial de familia regală sau de reprezentanții Ducelui și Ducesei de Sussex.

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