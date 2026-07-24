„Sistemul medical din România trebuie regândit. Medicina s-a schimbat enorm în ultimele decenii. Bolile sunt mai complexe, tehnologia a evoluat, iar responsabilitatea personalului medical este tot mai mare. Cu toate acestea, multe dintre regulile după care funcționează spitalele au rămas aproape neschimbate”, susține Valeriu Gheorghiță într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook.

Medicul arată că discuțiile legate de blocarea posturilor, diminuarea veniturilor sau închiderea unor paturi din lipsă de personal sunt doar simptomele exterioare ale unei boli mult mai grave care macină spitalele românești.

De ce demisionează medicii și asistentele

Conform directorului spitalului SRI, ideea că o leafă mai mare poate opri exodul profesioniștilor din sănătate este o iluzie. Fără schimbarea profundă a modului în care funcționează unitățile medicale, statul riscă doar să finanțeze mai bine un sistem la fel de neperformant.

Valeriu Gheorghiță atrage atenția că, atunci când o instituție se confruntă cu un val de demisii într-un timp scurt, cauza reală trebuie căutată în climatul de lucru, în suprasolicitare și în lipsa de perspectiva profesională.

„Se știe că oamenii nu pleacă din spitale doar din cauza salariilor. Atunci când, într-un interval scurt, mai mulți angajați aleg să demisioneze, este foarte probabil să existe o problemă mai profundă în instituția respectivă. Oamenii au nevoie de un venit corect, dar și de respect, de condiții de lucru, de șanse reale de dezvoltare și de sentimentul că fac parte dintr-o echipă”, explică medicul.

Printre marile deficiențe menționate se numără birocrația sufocantă, organizarea defectuoasă, lipsa resurselor de bază și normativele de personal învechite, care nu mai reflectă deloc complexitatea cazurilor actuale. Ca exemplu, specialistul menționează serviciile oncologice, care astăzi necesită echipe medicale extinse și o pregătire multidisciplinară.

Obiceiul dăunător din spitale

O altă problemă majoră identificată de Valeriu Gheorghiță este modul în care pacienții încearcă să obțină acces la servicii medicale. Cutuma apelării directe a medicului, căutarea de cunoștințe sau intervențiile personale destabilizează activitatea spitalelor și creează inechitate.

Pentru ca populația să aibă parte de un sistem predictibil și corect, este necesar ca traseul pacientului să fie gestionat strict de structuri administrative profesioniste, pe baza unor liste de așteptare transparente și a unor criterii medicale clare de prioritate.

„Un sistem echitabil înseamnă reguli clare, programări respectate, criterii de prioritate și, uneori, timpi de așteptare. Nu putem cere un sistem predictibil și corect, continuând în același timp să îl ocolim prin relații, telefoane și excepții. Medicul ar trebui să se ocupe de pacienții programați sau internați în urgență, nu să preia și povara organizării accesului în spital”, susține Gheorghiță.

Spitalele conduse ca marile companii și săli de operație folosite după program

În viziunea fostului coordonator al campaniei de vaccinare, managementul spitalicesc trebuie modernizat radical. Prin fluxurile financiare, numărul de angajați și responsabilitate, un spital mare funcționează asemenea unei corporații și nu mai poate fi condus prin metode pur administrative.

Echipa de conducere are nevoie de autonomie decizională și resurse, dar trebuie evaluată direct în funcție de rezultate. Totodată, sistemul actual, considerat extrem de rigid, ar trebui să permită recompensarea financiară diferențiată a angajaților care obțin performanțe, se implică în cazuri complexe sau formează tineri colegi.

Pentru reducerea listelor lungi de așteptare, medicul propune o măsură pragmatică: utilizarea infrastructurii spitalicești și după programul normal de lucru.

Blocurile operatorii, aparatura de imagistică, echipamentele de endoscopie sau bronhoscopie nu ar trebui să stea nefolosite jumătate de zi.

Activitatea suplimentară din spital ar putea fi organizată prin contracte de muncă distincte și platite transparent, permițând cadrelor medicale să câștige suplimentar în propria instituție, în loc să migreze spre sectorul privat.

„Schimbarea nu va fi comodă”

Reforma propusă de Valeriu Gheorghiță include și ajustarea tarifelor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate la costurile reale din piață, afectate direct de inflație, de scumpirea medicamentelor, a utilităților și a mentenanței.

De asemenea, plata gărzilor trebuie recalculată pentru a reflecta stresul, munca de noapte și riscul deciziilor luate în situații critice.

Pentru ca aceste măsuri să dea rezultate, este nevoie de un cadru legislativ stabil, de digitalizarea stocurilor pentru achiziții transparente și de accent pe prevenție, screening și îngrijiri paliative.

„Schimbarea nu va fi comodă. Dar, fără reguli respectate și fără disponibilitatea de a ne schimba inclusiv propriile comportamente, vom continua să vorbim despre aceleași probleme și peste câțiva ani”, își încheie mesajul Valeriu Gheorghiță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Adevarul.ro
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Atac armat după un meci de fotbal! Un suporter argentinian a fost împușcat!
Fanatik.ro
Atac armat după un meci de fotbal! Un suporter argentinian a fost împușcat!
România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, avertizează Ilie Bolojan
Financiarul.ro
România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, avertizează Ilie Bolojan
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
ObservatorNews.ro
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Universul le umple viața de bucurie până pe 1 august. Zodiile care au parte de belșug din plin
Redactia.ro
Universul le umple viața de bucurie până pe 1 august. Zodiile care au parte de belșug din plin
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Controversă în direct la TV după eliminarea lui Ricardo Matos în FC Argeș – Petrolul! Concluzia specialistului Fanatik în arbitraj
Fanatik.ro
Controversă în direct la TV după eliminarea lui Ricardo Matos în FC Argeș – Petrolul! Concluzia specialistului Fanatik în arbitraj
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință