Șeful Ryanair, atac dur la adresa Parlamentului European din cauza noilor reguli

Șeful operatorului low-cost susține că noile măsuri vor distorsiona piața și vor face ca biletele de avion să apară mult mai scumpe la prima vedere.

Reacția vine după ce Parlamentul European a votat o serie de actualizări ale normelor privind protecția pasagerilor aerieni. Potrivit unei declarații oficiale emise de instituția europeană pe 7 iulie, noile reguli garantează dreptul călătorilor de a aduce la bord, fără costuri suplimentare, un obiect personal mic, cum ar fi o geantă de mână sau un rucsac.

În plus, pentru a spori transparența și a facilita compararea ofertelor, eurodeputații au impus companiilor aeriene, intermediarilor și motoarelor de căutare obligația de a afișa încă de la începutul procesului de rezervare tariful care include bagajul de mână.

„Peste noapte, companiile europene vor părea necompetitive”

Comentând decizia pentru publicația The Travel Expert, Michael O’Leary a declarat că Parlamentul European a prezentat eronat noile măsuri și că efectul practic va fi unul defavorabil pentru consumatori și operatori deopotrivă.

„Peste noapte, veți face ca liniile aeriene europene să arate mult mai puțin competitive decât sunt astăzi. În prezent, cel mai mic tarif al nostru este, să spunem, de 19,99 de euro, la care se adaugă 60 de euro dacă doriți să aduceți un bagaj de mână suplimentar. Peste 18 luni, când aceste reglementări vor intra în vigoare, cel mai mic tarif pe care îl vom putea promova într-o campanie de reduceri va fi de 79,99 de euro, însoțit de o precizare scrisă cu litere mici: Puteți reduce această sumă cu 60 de euro dacă nu aduceți al doilea bagaj de mână”, a declarat Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair.

Lipsa spațiului din avioane și preferințele călătorilor

Pe lângă modificarea modului în care sunt afișate prețurile, șeful Ryanair a evidențiat și o problemă tehnică majoră, susținând că aeronavele nu dispun de suficient spațiu fizic în cabină pentru ca fiecare pasager să poată transporta două bagaje.

În prezent, Ryanair gestionează această limitare spațială prin vânzarea biletelor cu îmbarcare prioritară, opțiune care este plafonată la maximum 45% din capacitatea fiecărui avion.

Michael O’Leary a adăugat că majoritatea covârșitoare a călătorilor – peste 99% – caută în primul rând cel mai mic preț posibil pentru călătoria lor. În opinia sa, pasagerii sunt extrem de mulțumiți să renunțe la un al doilea bagaj de mână dacă acest lucru le permite să zboare la tarife minime, lucru care se întâmplă zilnic în cazul milioanelor de clienți ai companiilor low-cost.

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