Recompensă de jumătate de milion de dolari pentru capturarea lui „El Diablo”

Poliția din Costa Rica l-a arestat vineri pe Alejandro Arias Monge, cunoscut sub numele de „El Diablo”, considerat cel mai căutat traficant de droguri din țară.

Operațiunea desfășurată în provincia Heredia s-a soldat cu moartea unei persoane și cu rănirea a opt polițiști, au anunțat autoritățile.

Procurorul general al statului Costa Rica, Carlos Diaz, a declarat că Alejandro Arias Monge a fost capturat vineri dimineață în localitatea Rio Frio, din provincia Heredia, situată în nord-estul țării. Statele Unite ofereau o recompensă de 500.000 de dolari pentru informații care să conducă la arestarea lui.

Potrivit lui Diaz, forțele de ordine au intervenit în timpul unei întâlniri a liderilor mai multor organizații criminale, desfășurată pe o proprietate rurală.

În timpul operațiunii, un alt lider al unei grupări infracționale, Roney Rios, a fost ucis.

2.500 de focuri de armă trase în timpul operațiunii

Procurorul general a precizat că în timpul intervenției au fost trase aproximativ 2.500 de gloanțe.

Opt polițiști au fost răniți în cursul operațiunii.

Ambasada Statelor Unite la San Juan a felicitat guvernul din Costa Rica pentru succesul acțiunii.

Potrivit autorităților, „El Diablo” era urmărit de aproximativ zece ani. Anchetatorii suspectează că, în această perioadă, acesta s-a ascuns o vreme în Nicaragua, țara vecină.

În ultimii ani, traficul de droguri a cunoscut o creștere semnificativă în Costa Rica, stat considerat odinioară cea mai sigură țară din America Centrală.

Cartelurile de droguri, vânate de o coaliție militară condusă de SUA

În martie, Donald Trump a lansat oficial, împreună cu mai mulţi aliaţi din America Latină, o „coaliţie militară” pentru „eradicarea” cartelurilor de droguri.

Doisprezece lideri de stat, printre care preşedintele argentinian Javier Milei şi președintele El Salvadorului, Nayib Bukele, s-au alăturat președintelui american la complexul său de golf din Miami pentru un summit numit intitulat „Scutul Americii”. La summit au mai participat liderii de stat din Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Republica Dominicană, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Chile şi Trinidad şi Tobago.

„Lucrăm împreună cu voi pentru a face tot ce este necesar. Vom folosi rachete. Vreţi să folosim rachete?”, a subliniat preşedintele american, referindu-se la criminalitatea organizată din regiune.

„Sunt extrem de precise. Hop, direct în sufragerie şi gata cu membrul cartelului”, a adăugat Trump.

Statele Unite conduc deja din septembrie anul trecut o campanie de atacuri aeriene împotriva ambarcațiunilor considerate ca fiind implicate în traficul de droguri în Caraibe şi Pacific.

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