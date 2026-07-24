Trei șefi din UM București și Plopeni, reținuți pentru corupție

DNA a anunțat că trei directori din industria de armament și un om de afaceri au fost reținuți pentru luare și dare de mită. Astfel, procurorii au arătat că cei trei directori sunt:

Mihai Rafiu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A.;

Tiberiu Alexandru Pîrvu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A.;

Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A.

Schema șpăgilor la Uzinele Mecanice București și Plopeni

Potrivit ordonanței procurorilor, dosarul vizează infracțiuni de luare de mită în formă continuată, complicitate și dare de mită, săvârșite pe parcursul ultimului an. Contractele vizate aveau ca obiect servicii de mentenanță, achiziția de materiale și diverse prestări de servicii pentru cele două uzine.

La Uzina Mecanică București, directorul general Mihai Rafiu este acuzat că ar fi primit, în perioada decembrie 2025 – iulie 2026, suma totală de 48.000 de lei de la omul de afaceri. Banii au fost remiși în 12 tranșe egale, a câte 4.000 de lei, pentru a favoriza firmele acestuia în derularea contractelor, inițierea achizițiilor și aprobarea plăților.

În paralel, la Uzina Mecanică Plopeni, directorul Tiberiu Alexandru Pîrvu ar fi încasat direct de la același om de afaceri suma de 25.900 de lei, împărțită în trei tranșe, pentru a aproba comenzi și a urgenta plățile aferente contractelor derulate.

Mită în valută, bancnote considerate false și recuperări în lei

Ancheta dezvăluie și detaliile neobișnuite din activitatea directorului comercial al uzinei din Plopeni, Liliana Sorescu. Aceasta este acuzată că ar fi primit de la omul de afaceri suma de 24.250 de lei pentru a lansa comenzi și a recepționa bunurile livrate.

Într-un episod separat, derulat în luna februarie 2026, Liliana Sorescu ar fi primit 3.800 de dolari de la reprezentantul altor societăți comerciale. Ulterior, susținând că bancnotele primite ar fi fost false, directoarea comercială ar fi cerut și primit, prin intermediul afaceristului, echivalentul în lei al sumei, respectiv 17.200 de lei.

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500.000 de euro găsiți acasă la șeful Uzinei Mecanice Plopeni

La domiciliul directorului general al Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, anchetatorii afirmă că au descoperit o adevărată comoară în numerar: aproximativ 500.000 de euro în lei și valută, alături de ceasuri valoroase de lux, printre care mărci precum Patek Philippe și Rolex. Întreaga sumă de bani și bunurile au fost ridicate de procurori în vederea instituirii sechestrului asigurător.

„În urma perchezițiilor efectuate la data de 23 iulie 2026, la domiciliul inculpatului Pîrvu Tiberiu Alexandru au fost identificate sume de bani în numerar, în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro. Sumele de bani au fost ridicate în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului”, se arată într-un comunicat oficial al DNA.

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