Hartă live pentru incendiile din Europa: cum verifici pe telefon dacă vacanța îți este pusă în pericol

Acum, o soluție inovatoare le permite călătorilor să urmărească în timp real evoluția incendiilor: „Satelitul furnizează date exacte, iar turiștii sunt reporterii noștri la fața locului”, explică Remco Mienis, fondatorul platformei bosbrandeneuropa.nl.

O soluție născută din necesitate

În 2021, Mienis a trăit pe propria piele pericolul unui incendiu de vegetație. În lipsa informațiilor actualizate în limba neerlandeză, el a decis să creeze o platformă care să urmărească incendiile forestiere din Europa.

„Satelitele detectează căldura anormală deasupra unor țări precum Franța, Spania sau Portugalia. Dacă acest fenomen este identificat, locația respectivă este marcată ca un punct fierbinte”, explică fondatorul pentru publicația olandeză AD.

Însă procesul nu se termină aici. Locațiile precum rafinăriile sau porturile, care emit în mod constant căldură, sunt eliminate din sistem pentru a evita alarmele false. Totuși, colectarea acestor date poate dura câteva ore, având în vedere că un satelit finalizează un tur complet al planetei în aproximativ 90 de minute.

Turiștii devin ochii din teren

Pentru a reduce acest decalaj, Mienis se bazează pe contribuția turiștilor.

„Primim zilnic sute de fotografii și videoclipuri de la aceștia. Noi le verificăm și, ulterior, adăugăm manual locația incendiului pe hartă”, explică el.

Astfel, platforma oferă informații actualizate, ceva ce alte aplicații, precum Google Maps, nu pot face.

Sursă foto: Captură ecran bosbrandeneuropa.nl

Diferența dintre Bosbranden Europa și Google Maps

Deși Google Maps este o aplicație populară și de încredere pentru identificarea locațiilor de incendiu, aceasta nu oferă detalii despre progresul unui focar.

„Noi le oferim vizitatorilor informații despre evoluția incendiilor, nu doar despre locația lor”, subliniază Mienis. Platforma sa combină datele satelitare cu relatările turiștilor, oferind astfel o imagine mai completă și mai detaliată a situației.

Cum să vizualizați incendiile pe Google Maps

Pentru a activa vizualizarea zonelor afectate de incendii pe Google Maps, deschideți aplicația, accesați simbolul „hărți” din colțul din dreapta jos al barei de căutare și selectați categoria „incendii de vegetație” din opțiunile afișate. Zonele afectate vor fi marcate cu roșu pe hartă.

Potrivit AD, ANWB, asociația olandeză de asistență rutieră, încurajează turiștii să folosească atât Google Maps, cât și Bosbranden Europa pentru cele mai recente informații. De asemenea, ANWB publică actualizări zilnice pe site-ul său despre situația incendiilor din Europa.

„Recomandăm turiștilor să nu rămână prizonierii bulei de vacanță. Situațiile se pot schimba rapid, de aceea este esențial să consultați mai multe surse de informare”, avertizează un purtător de cuvânt al ANWB.

„Nu presupuneți că informațiile de vineri vor mai fi valabile duminică. Monitorizarea constantă este crucială”, mai adaugă el.

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