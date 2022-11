Mario Fresh, 23 de ani, este unul dintre cântăreții în vogă, după ce a câștigat numeroase concursuri de muzică la „juniori”, atât în țară, cât și în străinătate. La 11 ani, dintr-o competiție câștigată în Belarus, a cucerit marele premiu, de 5.000 de dolari, și i-a cumpărat mașină tatălui său.

Moldoveanul este recunoscut după numele de scenă, după hit-urile sale și după relația de iubire pe care o are cu Alexia Eram, de 6 ani împreună, fiica Andreei Esca. Puțini însă știu că numele artistului este Mario Gălățanu, el însuși amuzându-se vizavi de situație: „Sunt Gălățanu, deși stau în Iași. Ăsta a fost hazul bunicului”.

Ce nume de scenă va avea la 40 de ani

Una dintre „invențiile” muzicale ale lui Alex Velea, în casa căruia a locuit o perioadă, i-a povestit lui Damian Drăghici, în cadrul podcast-ului acestuia, cum s-a ajuns la numele de scenă ce l-a făcut celebru: „De la «Fresh Kid», apoi la 12 ani am zis că am crescut deja, băieții mei s-au sfătuit și au zis să am numele de scenă «Mario Fresh». Pe la 40 de ani cred că o să fiu doar «Mario» și atât, simplu”.

„Atunci a albit tata instant”

Una dintre poveștile lui Mario Fresh este teribilă. Așa cum a mărturisit el însuși, a parcurs diverse ghinioane.

„La 8 ani era să mor. Mi s-a blocat ghidonul, am intrat cu bicicleta într-o vitrină de doi metri, m-am tăiat tot. M-au dus la spital, nu mai aveam sânge deloc, de-abia mă mai țineau părinții. Și am intrat în vitrina aia fix în fața tatălui, care asambla un chioșc propriu. S-a ridicat un pic, că-l durea spatele, m-a văzut cum am intrat în vitrina aia uriașă. Mi-am spart tot în mine. A albit instant! Atunci a albit, avea 34-35 de ani. M-au cusut în ziua respectivă, am stat acolo două nopți, apoi m-au trimis acasă. Mi-era frică de spital”, i-a dezvăluit Mario Fresh lui Damian Drăghici, care l-a privit stupefiat.

Poveste cu doi șerpi

Artistul a mărturisit că a scăpat de diverse temeri: „Cea mai mare frică a mea era de moarte. Dar acum nu mai am. Am mai avut momente de anxietate, mă mai ia câte un gând prost, dar am ajuns să mă joc cu ele”.

A rămas cu alte temeri: „Mi se strânge inima când văd șerpi sau rechini. Am o frică teribilă și când văd filmulețe pe Instagram. Pe la 4 sau 5 ani, eram la țară, mă jucam cu niște mașinuțe pe preș. Și erau două gâlme, la un moment dat, am tras preșul și erau doi șerpi. Am țipat, șerpii veneau spre mine, dar a venit bunicul cu o sapă, pe unul l-a omorât, celălalt a intrat în pământ, a scăpat”.

„Îi sunam pe părinți și le spuneam de ce chiulesc”

Artistul are și povești hazlii, având în vedere că e mai rar întâlnit faptul ca un puști să chiulească de la liceu cerând acordul părinților! „Am fost copil cuminte. Am chiulit dintr-a IX-a încolo. Îi sunam pe părinți. Serios! Nu plecam de la ore importante. Le spuneam părinților: „Nu pleacă toți, ci doar 3-4, mergem să ne jucăm «Counter-Strike» sau alte jocuri”, a rememorat cântărețul.

https://www.youtube.com/watch?văZhj-obf9Rkk&tă3s

