Povestea de dragoste dintre Otniela Sandu și Radu Constantin. Cum a început relația lor. „A fost mai neobişnuit chiar şi pentru mine”

„Prima dată ne-am întâlnit la o plantare de copaci acum un an şi jumătate, când doar am trecut unul pe lângă altul. Ne-am salutat, pentru că aveam prieteni, dar nimic mai mult. Cred că ne-am privit aşa, pe furiş, câteva secunde, după care am plecat.

Am început filmările la serialul meu, DM, şi am avut o mică nepotrivire de program cu unul dintre personajele feminine şi m-am gândit la domnişoara.

Domnişoara a acceptat, ne-am întâlnit, iar pe timpul filmărilor n-am avut nicio treabă unul cu altul. Asta se întâmpla prin luna august a anului trecut”, a declarat iubitul Otnielei pentru okmagazine.

„Lipsit de interes, i-am comentat”

Radu a recunoscut că atunci când a văzut-o pentru prima oară pe Otniela, a știut că între ei se va lega o relație foarte fumoasă.

„Dar ca să fiu sincer, eu sunt un tip foarte spiritual, iar când ne-am văzut la plantarea de copaci, crezând foarte mult în legea atracţiei, am trecut pe lângă ea, convins fiind că, la un moment dat în viaţa asta, ne vom reîntâlni într-o altă conjunctură.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Aşa am simţit. Dar nu de asta am chemat-o la serial, ci pentru că eu credeam că se potriveşte cu personajul acela.

A fost un început mai neobişnuit chiar şi pentru mine. A postat pe Instagram că gătise ceva, iar eu, lipsit de interes, vă dau cuvântul meu, i-am comentat.

Dar nu mă aşteptam ca ea să-mi răspundă. Şi cum cele mai bune lucruri în viaţă se întâmplă atunci când nu ai aşteptări, mi-a răspuns.

Ea făcuse nişte bomboane şi i-am zis că par delicioase şi ea a spus: „Vrei să-ţi fac şi ţie?”. Iar eu îţi dai seama că nu eram aşa de gheaţă şi am zis: „Da, îţi dai seama!””, a mai adăugat acesta.

Citeşte şi:

La un an de la primul caz de COVID, Nelu Tătaru, despre mandatul de ministru al sănătății în pandemie: „Și acum aud strigătele bolnavilor din ATI de la Suceava”

De ce urâm minerii?

Cât costă primăria secretă? Voluntari, orașul păstorit de Pandele, are televiziune națională și radio, dar documente publice sunt ținute la sertar

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, confundată cu o prostituată la Londra! Dialog INCREDIBIL: „Aveți voi bani de mine? Vă cumpăr familiile!”

Playtech.ro Diana Șoșoacă, UMILITĂ în ultimul hal la TV. Un jurnalist celebru a explodat: 'O nesimțită ordinară sunteți!'

Observatornews.ro OMS ştie când va fi sfârşitul pandemiei. Hans Kluge: "Cel mai rău scenariu s-a încheiat"

HOROSCOP Horoscop martie 2021 pentru toate zodiile

Știrileprotv.ro O tânără și-a făcut cel mai controversat tatuaj din pandemie, pe mână. A fost nevoită să poarte numai bluze cu mânecă lungă

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Cum să vinzi și să cumperi în siguranță pe OLX (Publicitate)