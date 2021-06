Povestea de iubire dintre Mircea Baniciu și Alina. Imagine rară cu soția artistului în vârstă de 71 de ani

Mircea Baniciu trăiește de aproximativ 17 ani o poveste de iubire alături de Alina Nemeș. Abia în anul 2014, după 10 ani de relație, cei doi s-au căsătorit.

La vremea respectivă, mirele, care avea 64 de ani, purta în biserică un costum negru, cămașă albă și papion roșu. „A fost o cununie frumoasă, un eveniment despre care tata nu a vrut să se afle. Nu mai este el la vârsta la care să facă mare tam-tam. A fost o petrecere în familie”, declara, la vremea respectivă, Ana Baniciu, fiica artistului.

Despre actuala soție a lui Mircea Baniciu, Alina, se știe că este o fire foarte discretă. Nu a apărut în emisiuni de televiziune niciodată, nu a acordat nici interviuri, stă departe de lumina reflectoarelor.

Mircea Baniciu și Alina Nemeș au împreună un copil, un băiat pe nume Victor, în vârstă de 16 ani.

„Ca familist sunt printre cei apreciați pozitiv. Sunt un tată nemaipomenit. Copiii mei mă iubesc și sunt convins că o fac din tot sufletul. Nu aș putea să trăiesc fără o familie, pentru că am trecut și prin perioade de singurătate și nu mi-a fost tocmai bine”, dezvăluia cântărețul acum ani.

Mircea Baniciu a mai fost căsătorit cu actriţa Diana Gheorghian.

„Au fost niște momente pe care fiecare dintre noi le-a avut. Fiecare dintre noi a plâns la un moment dat sau s-a bucurat până la lacrimi pentru un moment de genul acesta. Și eu am avut niște momente speciale.

Am fost îndrăgostit, am iubit, am sărit peste tot ce se putea sări pentru o persoană pe care am iubit-o, așa cum i se întâmplă fiecăruia dintre noi”, mărturisea artistul în urmă cu ceva vreme.

