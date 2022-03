Povestea de iubire dintre Will Smith și soția lui a început cu mulți ani în urmă. Cei doi actori de talie internațională s-au cunoscut la castingul serialului „Prinţul din Bel-Air“, cel care l-a făcut pe actor atât de faimos. El a luat rolul, dar ea nu, era prea scundă.

Pe atunci, Will Smith era căsătorit cu Sheree Zampino, mama băiatului său cel mare. După cinci ani, actorul a divorțat de aceasta, iar din 1995 a început să se apropie de Jada Pinkett, cea care în 1997 avea să îi devină soție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Așadar, după doi ani de relație, Will a cerut-o de soţie. Nunta lor a avut loc chiar de Revelion, în prezența a aproximativ 100 de invitați. Pe atunci, actrița era însărcinată în două luni cu primul lor copil, Jaden, urmat după doi ani de sora sa, Willow.

Căsătoriți de 25 de ani, de-a lungul timpului s-a tot zvonit că cei doi actori ar fi în pragul divorțului. Ei nu s-au ferit și au vorbit public de fiecare dată când au avut ocazia despre acest subiect. În 2006, actorul dezvăluia: „Eu şi Jada am stat în faţa lui Dumnezeu şi a familiei mele şi am spus «până când moartea ne va despărţi». Divorţul nu este o opţiune. Cred cu tărie că nu există altă femeie potrivită pentru mine“.

La un moment dat, Jada a menționat că mai repede ar renunța la carieră decât să divorțeze de Will Smith. „Nu m-am gândit vreodată că voi fi căsătorită şi voi avea o familie. Eu am crescut doar cu mama şi m-am gândit că aşa voi fi şi eu, mamă singură şi femeie de carieră. Apoi, am întâlnit acest bărbat frumos, pe Will. Ne-am căsătorit, am primit un fiu din oficiu, pe Trey, apoi i-am avut pe Jaden şi pe Willow. Am construit, aşadar, singură ceea ce n-am avut niciodată: o familie“, a spus ea pentru presa internațională, potrivit okmagazine.ro.

Recomandări Comentariu. La premiile Oscar, Hollywoodul a tratat războiul din Ucraina ca pe o calamitate naturală

Au un „mariaj deschis”

În ciuda declarațiilor publice de iubire, încă din anul 2005, cei doi au dat de înțeles că mariajul lor e „deschis”. „Suntem conştienţi că vom fi atraşi de alte persoane“, mărturisea Will Smith în 2005, adăugând: „În jurămintele de la cununie, nu spunem că vom închide ochii la toţi ceilalţi. Promisiunea este că nu vei auzi niciodată că am făcut ceva. Se poate ajunge chiar la a-i cere permisiunea partenerului: «Am nevoie să fac sex cu altcineva. Nu o voi face, dacă tu nu eşti de acord, dar, te rog, fii de acord!».“

În 2021, actorul a recunoscut ceea ce zvonurile vehiculau de multă vreme, mai exact că are o căsnicie deschisă cu soția lui și că au relații și în afara mariajului, de comun acord. Într-un interviu acordat publicației GQ, Will Smith spunea că „mariajul nu poate fi o închisoare” și dezvăluia că el și soția au renunțat la practicarea monogamiei.

Recomandări INTERVIU. „Bărbații merg la război și femeile fug cu copiii. Vreți drepturi egale?” O feministă răspunde

„Ne-am oferit unul celuilalt încredere și libertate, mergând pe principiul că fiecare trebuie să-și găsească și calea. Eu nu recomand acest drum nimănui. Nu spun că e pentru toată lumea. Dar pentru noi, libertatea și încrederea pe care ni le-am oferit unul celuilalt sunt definiția clară a iubirii”, a declarat el.

Actrița a avut o relație în timpul căsniciei cu un artist cu 21 de ani mai tânăr decât ea

În plus, cu un an în urma acestor declarații, în 2020, Jada Pinkett Smith a recunoscut că a avut o relație cu un artist cu 21 de ani mai tânăr. Will Smith și Jada Pinkett Smith au participat în iulie 2020 la o ediție specială a emisiunii „Red Table Talk”, prezentată de actriță, în care au atins subiectul delicat. Cei doi au discutat despre zvonurile privind relația pe care Jada Pinkett Smith a avut-o cu artistul August Alsina, în vârstă de 27 de ani.

Presa a scris în luna august că actrița a avut o relație cu acesta, iar, la rândul său, cântărețul american a declarat că ar fi avut o aventură cu Jada, iar Will chiar și-ar fi dat acordul. „Am intrat într-o legătură cu August”, a recunoscut acum actrița. Cele două vedete au mărturisit că au trecut prin momente dificile și s-au despărțit pentru scurtă durată.

Foto: Hepta

GSP.RO Gestul unei înotătoare a stârnit furie în Rusia: „La închisoare cu ea! Erdogan chiar vrea neînțelegeri cu noi?”

Playtech.ro ȘOC! „Alte 6 țări trebuie DENAZIFICATE, după Ucraina.” Moscova a enumerat statele care sunt pe lista lui Vladimir Putin

Observatornews.ro "Tatăl a mai rezistat câteva secunde, apoi i s-a oprit inima". Doi soți și copilașul lor de nici 2 anișori au sfârșit pe un drum din Timiș, după un accident înfiorător

HOROSCOP Horoscop 28 martie 2022. Scorpionii sunt acaparați de problemele din familie mai vechi care au început să devină dureroase

Știrileprotv.ro Decizie fără precedent luată în Uniunea Europeană! Cum va trata Spania COVID-19 de acum încolo

Orangesport.ro Abramovic a luat o hârtie scrisă de Zelenski şi i-a dat-o lui Putin. Liderul de la Kremlin, izbucnire nervoasă când a văzut ce scrie

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special