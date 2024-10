Marți seară, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au călătorit în lumea arabă datorită unei concurente care le-a pregătit un desert pe care-l savura în copilărie, alături de tatăl ei. Povestea ei tristă i-a emoționat pe chefi, dar și pe telespectatori. MasterChef România a fost lider de audiență, ocupând primul loc în preferințele publicului.

Aseară, cei trei chefi au ascultat povestea impresionantă a unei concurente care a venit să-i îndulcească cu un preparat palestinian: gataif. Sheryhan Iorgovan, în vârstă de 26 de ani, s-a născut în Palestina și a locuit acolo până la vârsta de 7 ani, când mama ei, de origine română, a decis să divorțeze de tatăl ei arab și s-au mutat în România. „Am stat în Palestina, în Fâșia Gaza, până la 7 ani, când, după ce părinții mei au divorțat, am venit în România. Tatăl și fratele meu ar fi cei mai impresionați că am venit la MasterChef. Ei sunt acolo, prinși în război; mai primesc câte un mesaj, din când în când, că sunt bine. Situația nu este deloc fericită – nu au curent, nu au apă, nu au mâncare și nici bani nu pot primi. Am încercat să vorbesc cu ambasade, cu avocați, cu tot ce am putut…”, a povestit Sheryhan.

Preparatul prezentat în fața chefilor l-a ales pentru că-l pregătea împreună cu tatăl ei când era mică: „Tata nu știe că sunt aici, nici nu are cum. Nu știe că m-am căsătorit recent, nu știe foarte multe. Preparatul pe care-l fac are o însemnătate specială pentru mine, pentru că este desertul pe care-l pregăteam și-l mâncam împreună cu tata când eram mică”, a adăugat ea. Farfuria cu gustul copilăriei i-a adus concurentei șorțul MasterChef și aprecierea chefilor. „Când gătești cu gândul la tatăl tău, plângi! Orice fel de emoție ajunge în degete, iar mâncarea este percepută diferit. Din punctul meu de vedere, este nedrept ca deserturile cele mai bune din lume să treacă prin cel mai aprig război! Din partea mea ai un da!”, i-a spus Florin Dumitrescu.

Emisiunea este difuzată în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, la PRO TV. Episoadele noi sunt disponibile în avans pe VOYO.

