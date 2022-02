Cătălin Măruță a fost curios și l-a întrebat pe artist dacă a fost vreodată angajat, dacă a avut vreun șef. Puya a recunoscut că toată viața lui a fost cântăreț, cu o singură excepție. În tinerețe a fost angajat pentru a-l ajuta pe tatăl lui, dar nu a rezistat prea mult.

„Toată viața am fost artist și o singură dată am fost angajat, când l-am ajutat pe tatăl meu, el era lăcătuș mecanic și construia un chioșc în anii 90, se făceau atunci chioșcuri d-astea din fier. M-a rugat să îl ajut atunci și eu eram pe din afară, îmi cerea o șurubelniță de nu știu de care, îi dădeam alta, eram pa…am fost terminat.

Atunci i-am și spus: Măi tată, uite, mi-am dat seama că eu nu vreau să muncesc niciodată. Eu nu aveau un plan concret.”, a explicat artistul pe Youtube.

Se știe că mama lui Puya a fost profesoară, însă el nu a urmat acest drum. A fost pasionat de muzică de când se știe și după ce s-a maturizat și-a dat seama că din acest hobby poate câștiga și bani. „Anii 1990 au fost niște ani foarte tulburi, oamenii nu prea știau ce să facă. Îi compar mult și cu perioada asta. De ce? Pentru că atunci veneai după comunism, veneai în democrație, nimeni nu știa ce să te sfătuiască să devii. Se distrugeau toate fabricile, nu mai știai ce meserie să ai. Acum suntem cumva tot în situația asta. Nu știi ce să sfătuiesc copilul să facă.

Eu din întâmplare am urmărit hobby-ul ăsta și am zis să o fac bine. Am încercat să mă documentez, să învăț programe, să fiu bun în chestia asta. Recunosc că a fost la limită. Se putea și nu se putea. Asta m-a ambiționat. Am zis că dacă nu se poate asta, mă fac angajat. Frica asta de angajare pe mine m-a făcut să fiu celebru.

Da, frica de a fi angajat pentru că trebuie să suporți multe chestii, mai ales că trebuie să ai niște reguli. Nu e nașpa să fii angajat, atenție, dar să fie ceva care să îți placă, la care să fii bun. Acum toți suntem angajați la Youtube, dar dacă ne dă mâine afară, adio bani, adio plimbări la munte, la mare.”, a mai declarat cântărețul.

„Am zis că trebuie să mă apuc să înțeleg și să privesc chestia asta ca pe un viitor”

La 16 ani, el a semnat primul contract în muzică. Atunci au început să vină și banii. „Eu cântam, dar ce făceam eu acolo…nu aveam bani, nu mă interesau contractele, nici nu le pricepeam. La 16 ani sau la 17 ani, când am semnat eu primul contract, cine stătea să citească 7 pagini cu cuvintele făcute de un avocat, nu înțelegeai. La un punct am zis că trebuie să mă apuc să înțeleg și să privesc chestia asta ca pe un viitor. Apoi mi-am dat seama că se face bani din chestia asta, dacă muncești, dacă ești serios”, a declarat Puya.

Întrebat ce i se pare cel mai greu în cariera unui artist, Puya a dezvăluit că a fost afectat când a fost criticat. „Știi când mi s-a părut mie cel mai greu? În momentul în care a început toată lumea să își dea cu părerea despre ce faci tu. Eu veneam după vremea cu casetele cu bandă, rar îți spunea cineva părerea, venea unul, dar nu îndrăznea să îți zică că ești fraier, era greu.

Acum, când m-am trezit în 2009, când am lansat Undeva în Balcani, piesa aia nici nu a fost lansată pe canal de Youtube. Când am văzut că mulți își dau cu părerea despre ce făceam eu și toate chestiile astea, la un moment dat te afectează. Am învățat greu să trec peste lucrurile astea, să merg mai departe”, a mai spus el în podcastul „Acasă la Măruță”.

