„Îl susțin foarte mult. Merg la concertele astea mai mari, cum a fost la 50 Cent,

adică nu avea cum să lipsesc, merg la concerte, la festivaluri (…) Soțul meu a avut o familie foarte fericită, a avut un exemplu de acasă, deci cred că se moștenește din familie”, a declarat soția lui Puya, la Știrile Antena Stars.

Melinda spune că anul acesta este mai dificil, căci fata cea mare a început clasa a VIII a, în timp ce fata cea mică a intrat în clasa întâi.

„Este un pic greuț până se așează programul, orarul copiilor, meditațiile. Anul ăsta avem un an greu, cu clasa a VIII-a, cu clasa a VI-a și clasa I. Eu zic că o să se descurcăm. E obișnuită cu clasa I, îi place (n.r. fetiței celei mici), e o joacă. Nu fac teme, fac la after. Au programul școală după școală, adică au unde să facă teme”, a mai spus Melinda.

Puya și Melinda și-au cumpărat o casă din lut pe care vrea să o recondiționeze, și-au făcut solar, iar atunci când au timp merg să se conecteze cu natura. Partea bună este că nu se ocupă singur de casa „PuyMici” așa cum a denumit-o. Artistul are câțiva volutari care îl ajută la treburile gospodărești și petrec timp împreună. După revenirea sa din America Express, Puya a mers din nou la casa lui de la țară și a dezvăluit că a reușit să termine o cameră.

„E frumos să fii voluntar. Îți sacrifici timpul pentru ceva frumos. Nu pierzi timpul. Ce face Dragoș aici e interesant. Păstrează din cultură. E frumos să ajuți”, a spus Puya.

