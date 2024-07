Mai mulți artiști români au performat la festivalul Neversea, la ediția de anul acesta. Antonia și Alex Velea au făcut show, dar și Grasu XXL și Delia. Totodată, și Puya a făcut show la festivalul de la malul mării. A cântat cele mai cunoscute melodii din repertoriul lui, dar le-a oferit fanilor și un moment neașteptat.

După primele acorduri, Puya s-a oprit și le-a rostit fanilor câteva cuvinte, după care i-a îndemnat să îl huiduie. „Am și aplauze, dar am înțeles că merge mai bine cu huiduieli. Am văzut eu un băiat care a fost huiduit și a apărut în toate ziarele apoi. Puteți să mă huiduiți un pic? Unu, doi, trei și…Fenomenal, mulțumesc din suflet!”, a spus Puya, mulțumit că fanii l-au ascultat și l-au huiduit.

Pe scenă, el nu a avut dansatoare, doar pe colegii lui din trupă. „Eu cred în varianta aia old school a show-ului, un DJ, un MC, un microfon și voi, publicul. Sunteți cu mine în seara asta sau nu?”, a spus artistul în uralele și aplauzele fanilor.

Babasha, huiduit la primul concert Colplay la București

Babasha e cântărețul de manele care a reușit să împartă România în două, după ce a cântat la concertul Coldplay de pe Arena Națională. După o primire controversată, marcată de huiduieli, Babasha a avut curajul să urce pe scenă și la al doilea concert al trupei britanice.

În ciuda reacțiilor negative la primul concert, Babasha nu s-a lăsat intimidat și a continuat să-și facă treaba, urcând pe scenă și la cel de-al doilea concert Coldplay. Într-un interviu acordat lui Damian Drăghici, artistul a mărturisit că l-a avertizat pe solistul trupei Coldplay, Chris Martin, în privința posibilității ca publicul să reacționeze negativ la prezența sa. Cu toate acestea, sprijinul trupei și dorința de a încerca ceva diferit au fost mai puternice decât temerile inițiale.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează și că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că «Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul», nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a explicat Babasha într-un interviu recent.

Chiar dacă a fost huiduit, tariful lui pentru evenimente a crescut. Artistul ar cere 3.800 de euro + TVA pentru o oră de cântat, 4.500 de euro + TVA pentru două ore și 6.000 de euro + TVA pentru trei ore, scrie stiripesurse.ro.

