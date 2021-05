Povestea neștiută a lui Albert de la „Survivor România”. „Am pornit de jos, am fost și recepționer”

Albert de la „Survivor România” a povestit că a avut o copilărie frumoasă, normală. Acum ani de zile era foarte apropiat de tatăl lui.

„Am avut o copilărie foarte frumoasă, mi-a plăcut să mă joc, am fost un copil energic, nu stăteam locului. Mă loveam destul de des, veneam julit acasă mereu. Îmi plăcea să alerg, să merg cu bicicleta.

Am multe amintiri din copilărie. Când eram mic, aveam 8-9 ani, îmi plăcea să merg cu vaporul, să mă duc pe mare. Tatăl meu mi-a făcut o surpriză când am câștigat un concurs de karate. A spus că mergem cu vaporul și m-a dus pe un vas destul de mare. Eram în al nouălea cer, am fost impresionat.”, a povestit Războinicul pentru revista VIVA!.

Viața concurentului a fost marcată însă și de unele suferinte. A pierdut două persoane foarte dragi din familie de care era foarte atașat.

„Am avut două momente foarte grele. În ianuarie 2014, a murit fratele mai mic al mamei, cu care mă înțelegeam foarte bine, aveam o relație foarte strânsă, eram apropiați, iar la o lună a murit și fratele tatălui meu, cu care mă înțelegeam la fel de bine. A fost o perioadă foarte grea pentru mine atunci, pentru că, într-o lună, au murit două persoane foarte dragi. Aveam 17 ani și m-a afectat foarte mult pierderea celor doi.

Am mai avut un moment foarte greu în 2020. Am plecat în Londra să muncesc, să îmi strâng bani pentru o afacere. Am avut niște joburi foarte grele, m-au stresat foarte mult. Am lucrat la Amazon, condițiile erau dificile, era foarte multă muncă, am luat-o de jos. Am muncit și într-un hotel, am fost recepționer, ore multe, oboseală, stres…”, a spus Albert Oprea pentru sursa menționată mai sus.

