Aseară, fetele au trecut prin ultima provocare individuală. Și a fost una care le-a șocat! După ce au aflat că ar putea pierde toți banii din cont, dacă nu duc proba la final, surpriza le-a fost mare când au descoperit că totul a fost o complicitate a partenerilor cu Dani Oțil! În fapt, ele trebuiau doar să rămână calme în fața neputinței celor iubiți de a duce la capăt o serie de provocări. Dacă pentru Maria, proba a fost imposibilă, ea pierzând investiția, celelalte au dus-o la capăt! Cea mai câștigată a fost familia Zmărăndescu, care a obținut, iar, superputerea!

În doar câteva ore, e vremea ca băieții să aibă parte de ultima lor probă, iar în sala de investiții se vor face ultimele calcule din Malta! Provocarea? Va fi una pe măsură: ”trebuie să vă mișcați finuț și cu delicatețe, dar eficient ca o balerină. După atâtea săptămâni, nu vă pot șoca cu nimic”. Atât le va spune Dani Oțil, înainte de a-i pune față în față cu o serie de acțiuni surprinzătoare! Cine va duce la capăt proba? Cine va fi primul cuplu care ajunge la eliminare?

Săptămâna trecută, Cătălin Zmărăndescu și Luiza au fost salvați de eliminarea Power Couple România 2026. Au fost votați să părăsească jocul, iar când totul părea pierdut, salvarea a venit din partea superputerii soților Urzică. În momentul în care se pregăteau să părăsească platoul, Luiza și Cătălin au descoperit avantajul ascuns oferit de Urzică, ceea ce le-a permis să rămână în competiție.

