Premiile BAFTA 2023. „All Quiet at the Western Front” - cel mai bun film. Cate Blanchett - cea mai bună actriță. Lista câștigătorilor

Actriţa australiană Cate Blanchett a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării din pelicula ”Tar”, în regia lui Todd Field, iar actorul american Austin Butler, protagonistul peliculei biografice ”Elvis”, în regia lui Baz Luhrmann, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal.

Lista câștigătorilor în cadrul galei BAFTA 2023

Premiul BAFTA pentru cel mai bun film a fost obținut de „All Quiet on the Western Front”.

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Cate Blanchett pentru rolul din „Tár”.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Austin Butler – Elvis.

Premiul BAFTA pentru cel mai bun documentar: “Navalnîi” – Daniel Roher.

Premiul pentru regie a fost obținut de Edward Berger pentru filmul ”All Quiet on the Western Front”.

Edward Berger. Foto EPA

Cel mai bun film britanic: “The Banshees Of Inisherin” – Martin Mcdonagh.

Premiul Bafta pentru efecte vizuale speciale a fost obținut de „Avatar: The Way Of Water”.

Premiul pentru Cel mai bun scenariu original a fost obținut de Martin Mcdonagh pentru “The Banshees Of Inisherin”.

Martin Mcdonagh. Foto EPA

Premiul pentru Cel mai bun film de animaţie a fost obținut de “Guillermo Del Toros Pinocchio” – Guillermo Del Toro

Premiul pentru Cel mai bun film de debut al unui scenarist / regizor a fost câștigat de Charlotte Wells pentru “Aftersun”.

„All Quiet on the Western Front” a câștigat premiul Bafta pentru „scenariu adaptat” și pentru „Cel mai bun film în altă limbă decât engleza”.

Cel mai bun actor în rol secundar – premiul a fost câștigat de actorul irlandez Barry Keoghan, pentru interpretarea sa din”The Banshees Of Inisherin”, în regia lui Martin McDonagh.

Barry Keoghan. Foto EPA

Actriţa irlandeză Kerry Condon a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării sale din pelicula ”The Banshees Of Inisherin”, în regia lui Martin McDonagh.

Kerry Condon. Foto EPA

Nominalizările la Bafta 2023 au fost anunțate la Londra, cu o luna înainte de decernarea premiilor, pe 19 ianuarie.

Lista completă a nominalizaților

Cel mai bun film

Toată liniștea pe frontul de vest

Banshees din Inisherin

Elvis

Gudron

Cel mai bun film britanic

Dupa soare

Banshees din Inisherin

Brian și Charles

Imperiul Luminii

Mult succes, Leo Grande

Viaţă

Matilda the Musical de Roald Dahl

Vezi cum funcționează

Înotătorii

Cel mai bun debut al unui scriitor, regizor sau producător britanic

Aftersun – Charlotte Wells (scenarist/regizor)

Blue Jean – Georgia Oakley (scenarist/regizor), Hélène Sifre (producător)

Electric Malady – Marie Lidén (regizor)

Noroc pentru tine, Leo Grande – Katy Brand (scriitoare)

Rebellion– Maia Kenworthy (regizor)

Cel mai bun film nu în limba engleză

Toată liniște pe frontul de vest

Argentina, 1985

Corsaj

Decizia de a pleca

Fata liniștită

Cel mai bun documentar

Tot Ce Respiră

Toată frumusețea și vărsarea de sânge

Focul Iubirii

Moonage Daydream

Navalny

Cel mai bun film de animație

Pinocchio al lui Guillermo del Toro

Marcel -scoica cu pantofi

Puss In Boots: Ultima dorință

Devenind Roșu

Cel mai bun regizor

Edward Berger – Tot liniștit pe frontul de vest

Martin McDonagh – Banshees of Inisherin

Park Chan-wook – Decizia de a pleca

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All once

Todd Field – Tár

Gina Prince-Bythewood – Regele Femeia

Cel mai bun scenariu original

Martin McDonagh – Banshees of Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All once

Tony Kushner, Steven Spielberg –The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund –Triunghiul tristeții

Cel mai bun scenariu adaptat

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell – Tot liniștit pe frontul de vest

Kazuo Ishiguro – Living

Colm Bairéad – Fata liniștită

Rebecca Lenkiewicz –A spus ea

Samuel D Hunter –The Whale

Cea mai bună actriță

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – Regele femeii

Danielle Deadwyler –Till

Ana de Armas –Blondă

Emma Thompson – Noroc pentru tine, Leo Grande

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All Once

Cel mai bun actor

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – Balena

Daryl McCormack – Noroc pentru tine, Leo Grande

Paul Mescal – După soare

Bill Nighy – Living

Cea mai bună actriță în rol secundar

Angela Bassett –Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – Balena

Kerry Condon – Banshees of Inisherin

Dolly de Leon – Triunghiul tristeții

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All Once

Carey Mulligan – A spus ea

Cel mai bun actor în rol secundar

Brendan Gleeson – Banshees of Inisherin

Barry Keoghan – Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan – Totul, peste tot, o dată

Eddie Redmayne -The Good Nurse

Albrecht Schuch – Toată liniștea pe frontul de vest

Michael Ward – Imperiul Luminii

Cea mai bună partitură originală

Toată liniște pe frontul de vest

Babilonul

Banshees din Inisherin

Totul Peste tot Odată

Pinocchio al lui Guillermo Del Toro

Cel mai bun casting

Dupa soare

Toată liniște pe frontul de vest

Elvis

Totul Peste tot Odată

Triunghiul tristeții

Cea mai bună fotografie

Toată liniște pe frontul de vest

Batmanul

Elvis

Imperiul Luminii

Top Gun: Maverick

Cea mai bună editare

Toată liniște pe frontul de vest

Banshees din Inisherin

Elvis

Totul Peste tot Odată

Top Gun: Maverick

Cel mai bun design de producție

Toată liniște pe frontul de vest

Babilonul

Batmanul

Elvis

Pinocchio al lui Guillermo Del Toro

Cel mai bun design de costume

Toată liniște pe frontul de vest

Amsterdam

Babilonul

Elvis

Doamna Harris merge la Paris

Cel mai bun machiaj și păr

Toată liniștea pe frontul de vest

Batmanul

Elvis

Matilda the Musical de Roald Dahl

Balena

Cel mai bun sunet

Toată liniște pe frontul de vest

Avatar: Calea apei

Elvis

Gudron

Top Gun: Maverick

Cele mai bune efecte vizuale speciale

Toată liniște pe frontul de vest

Avatar: Calea apei

Batmanul

Totul Peste tot Odată

Top Gun: Maverick

Cel mai bun scurtmetraj de animație britanic

Băiatul, Cârtița, Vulpea și Calul

Cea din mijloc

Muntele tău așteaptă

Cel mai bun scurtmetraj britanic

Balada lui Olive Morris

Bazigaga

Fata cu autobuzul

Un Drifting Up

Un rămas bun irlandez

Premiul EE Rising Star (votat de public)

Aimee Lou Wood

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim

