Juratul de la MasterChef nu gătește doar pentru familia lui, în emisiuni, sau împărtășește din rețetele lui urmăritorilor lui, ci creează meniuri pentru restaurante de top. Chiar zilele trecute a lansat patru smashburgeri în colaborare cu un celebru restaurant cu specific american din București. Pe premisa: „tot ce este bun îngrașă”, cheful a fost întrebat de cei prezenți la eveniment dacă nu poate să facă un preparat mai slab caloric, dar care să-i păstreze și gustul. „De ce ne cramponăm în calorii? Ați început să numărați caloriile? Cine a zis că burgerii au 1.450 de calorii? Așa este. Dar îți iei și mănânci fără cartofi. Mănânci jumate. Oricum sunt tăiați în două, deci poți să mănânci doar jumătate. Bine, fiind la bază un cheesburger, are foarte multă brânză și brânza ridică toate caloriile de aici. Plus sosurile. Ai sos Mornay, apoi Philly Truflle care e cu trufe, Levantin Fire care e cu harissa. Deci Mornay cu gorgonzola cred că este cel mai bogat, are 1.510 calorii pentru că este foarte multă brânză. Și în burgerul Italiano Vero ai și multă mozzarella. Deci este de la brânză”, a explicat Florin Dumitrescu pentru Libertatea, completând că acești burgeri i-a inventat în momentul în care foamea pusese stăpânire pe el, așa că nu a fost preocupat de numărul caloriilor.

M-a sunat managerul locației și mi-a zis: chef, n-am mai făcut de mult un preparat. Te bagi? I-am zis că mă bag și l-am întrebat de ce are nevoie. Mi-a zis că vrea trei smashburgeri. Am stat o săptămână fără să mă gândesc la ei și la un moment dat mi s-a făcut foame. Și atunci m-am gândit ce aș mânca și cum aș vrea un burger. Am stat cred vreo două zile înfometat și mi-a venit ideea cum ar fi să bag într-un smashburger combinații de gusturi pe care să le controlez din sosul de brânză”.

florin dumitrescu (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

În momentul în care a fost sunat de managerul localului, Florin Dumitrescu nu a stat prea mult pe gânduri, ci a acceptat imediat provocarea. Cu atât mai mult cu cât este mare amator de burgeri. A mâncat primul burger în copilărie, când avea 10-11 ani, la un soi de burgerie din Dorobanți, chiar în apropierea unei benzinării. Culmea este că, deși în momentul de față are o varietate de restaurante în care să testeze burgeri, chiar și rețetă proprie, din când în când, merge și mănâncă acolo, pentru a-și debloca unele amintiri. „Primul burger pe care l-am mâncat vreodată a fost burgerul din Dorobanți. E și acum burgeria aia. Acum trei-patru luni m-am dus, am băgat benzină și m-am oprit să iau un burger. A fost senzațional. Prima dată cred că am mâncat acolo prin ’97- ’98. Dar, cum știți, mâncarea nu este nimic altceva decât standard de gust. Îți trezește amintiri absolut orice. Atunci când mănânci ceva pentru prima oară, ți se stabilește o amintire, o memorie, la care te vei întoarce de fiecare dată când vei gusta preparatul respectiv. De-aia sunt importanți primii cei 7 ani de acasă. Că atunci te formezi ca om și tot atunci te formezi și ca amintiri de gust. Cred că asta e cel mai important și te definește: ce amintiri ai. Iar mâncarea este cea mai importantă”, a mai completat Dumitrescu.

Lui chef Florin Dumitrescu nu îi iese banalul orez cu lapte

Culmea este că, de cele mai multe ori, atunci când vrea să-și deblocheze amintiri din copilărie sau cele mai importante momente din viața lui, cu ajutorul mâncării, chef Florin Dumitrescu nu intră în bucătărie, ci apelează la cei din jurul lui. Așa se face că, atunci când îi este poftă de orez cu lapte, de gustul pe care îl dădeau mama și bunica lui, juratul de la MasterChef o roagă pe soția lui să îi facă. „Eu nu știu să fac orez cu lapte. Cristina îmi face. Mănânc și plâng. Dar eu dacă fac orez cu lapte îmi iese risotto. Îl fac într-o altă manieră, pun frișcă în el și îl fac diferit. Dar orezul cu lapte cum îl mâncam când eram mic mi-l face soția mea și de multe ori chiar i-l cer”, a mai declarat amuzat chef Florin Dumitrescu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un tânăr a luat cardul străbunicului și a comandat de 190 de ori mâncare în valoare de 14.000 de lei. Acum riscă închisoarea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
Viva.ro
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Parteneriat strategic: Ringier și Mediaposte Hit Mail își unesc forțele. Logistică la nivelul următor
Știri România 15:30
Parteneriat strategic: Ringier și Mediaposte Hit Mail își unesc forțele. Logistică la nivelul următor
Închisoare cu suspendare pentru o escrocherie în stil mare. O fostă directoare BCR rămâne cu aproape un milion de euro după o înșelăciune de proporții
Știri România 15:00
Închisoare cu suspendare pentru o escrocherie în stil mare. O fostă directoare BCR rămâne cu aproape un milion de euro după o înșelăciune de proporții
Parteneri
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Adevarul.ro
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Povestea de dragoste refuzată la „Desafio: Aventura”: „Pe figuri! Fără Lamborghini nu vine”. Ce s-a întâmplat între Bettyshor și Nicolae Lupșor
Stiri Mondene 15:39
Povestea de dragoste refuzată la „Desafio: Aventura”: „Pe figuri! Fără Lamborghini nu vine”. Ce s-a întâmplat între Bettyshor și Nicolae Lupșor
Când începe noul sezon „Jocul cuvintelor”, prezentat de Dan Negru. „Este cea mai bună gimnastică pentru creier”
Stiri Mondene 15:22
Când începe noul sezon „Jocul cuvintelor”, prezentat de Dan Negru. „Este cea mai bună gimnastică pentru creier”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
ObservatorNews.ro
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Libertateapentrufemei.ro
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Parteneri
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
GSP.ro
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
GSP.ro
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii
KanalD.ro
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința