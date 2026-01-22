Juratul de la MasterChef nu gătește doar pentru familia lui, în emisiuni, sau împărtășește din rețetele lui urmăritorilor lui, ci creează meniuri pentru restaurante de top. Chiar zilele trecute a lansat patru smashburgeri în colaborare cu un celebru restaurant cu specific american din București. Pe premisa: „tot ce este bun îngrașă”, cheful a fost întrebat de cei prezenți la eveniment dacă nu poate să facă un preparat mai slab caloric, dar care să-i păstreze și gustul. „De ce ne cramponăm în calorii? Ați început să numărați caloriile? Cine a zis că burgerii au 1.450 de calorii? Așa este. Dar îți iei și mănânci fără cartofi. Mănânci jumate. Oricum sunt tăiați în două, deci poți să mănânci doar jumătate. Bine, fiind la bază un cheesburger, are foarte multă brânză și brânza ridică toate caloriile de aici. Plus sosurile. Ai sos Mornay, apoi Philly Truflle care e cu trufe, Levantin Fire care e cu harissa. Deci Mornay cu gorgonzola cred că este cel mai bogat, are 1.510 calorii pentru că este foarte multă brânză. Și în burgerul Italiano Vero ai și multă mozzarella. Deci este de la brânză”, a explicat Florin Dumitrescu pentru Libertatea, completând că acești burgeri i-a inventat în momentul în care foamea pusese stăpânire pe el, așa că nu a fost preocupat de numărul caloriilor.

M-a sunat managerul locației și mi-a zis: chef, n-am mai făcut de mult un preparat. Te bagi? I-am zis că mă bag și l-am întrebat de ce are nevoie. Mi-a zis că vrea trei smashburgeri. Am stat o săptămână fără să mă gândesc la ei și la un moment dat mi s-a făcut foame. Și atunci m-am gândit ce aș mânca și cum aș vrea un burger. Am stat cred vreo două zile înfometat și mi-a venit ideea cum ar fi să bag într-un smashburger combinații de gusturi pe care să le controlez din sosul de brânză”.

În momentul în care a fost sunat de managerul localului, Florin Dumitrescu nu a stat prea mult pe gânduri, ci a acceptat imediat provocarea. Cu atât mai mult cu cât este mare amator de burgeri. A mâncat primul burger în copilărie, când avea 10-11 ani, la un soi de burgerie din Dorobanți, chiar în apropierea unei benzinării. Culmea este că, deși în momentul de față are o varietate de restaurante în care să testeze burgeri, chiar și rețetă proprie, din când în când, merge și mănâncă acolo, pentru a-și debloca unele amintiri. „Primul burger pe care l-am mâncat vreodată a fost burgerul din Dorobanți. E și acum burgeria aia. Acum trei-patru luni m-am dus, am băgat benzină și m-am oprit să iau un burger. A fost senzațional. Prima dată cred că am mâncat acolo prin ’97- ’98. Dar, cum știți, mâncarea nu este nimic altceva decât standard de gust. Îți trezește amintiri absolut orice. Atunci când mănânci ceva pentru prima oară, ți se stabilește o amintire, o memorie, la care te vei întoarce de fiecare dată când vei gusta preparatul respectiv. De-aia sunt importanți primii cei 7 ani de acasă. Că atunci te formezi ca om și tot atunci te formezi și ca amintiri de gust. Cred că asta e cel mai important și te definește: ce amintiri ai. Iar mâncarea este cea mai importantă”, a mai completat Dumitrescu.

Lui chef Florin Dumitrescu nu îi iese banalul orez cu lapte

Culmea este că, de cele mai multe ori, atunci când vrea să-și deblocheze amintiri din copilărie sau cele mai importante momente din viața lui, cu ajutorul mâncării, chef Florin Dumitrescu nu intră în bucătărie, ci apelează la cei din jurul lui. Așa se face că, atunci când îi este poftă de orez cu lapte, de gustul pe care îl dădeau mama și bunica lui, juratul de la MasterChef o roagă pe soția lui să îi facă. „Eu nu știu să fac orez cu lapte. Cristina îmi face. Mănânc și plâng. Dar eu dacă fac orez cu lapte îmi iese risotto. Îl fac într-o altă manieră, pun frișcă în el și îl fac diferit. Dar orezul cu lapte cum îl mâncam când eram mic mi-l face soția mea și de multe ori chiar i-l cer”, a mai declarat amuzat chef Florin Dumitrescu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

