„Legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, a fost prezentă în studioul Euronews România. Prima gimnastă din istorie care a obținut o notă de zece i s-a alăturat, pentru scurt timp, prezentatorului Claudiu Popa”, au scris cei de la Euronews România pe YouTube, în dreptul clipului video care prezintă momentul viral.

Vizibil surprins, prezentatorul de la Euronews România nu a știut inițial cum să reacționeze și a cerut un scurt moment de publicitate.

„Luăm o scurtă pauză, dar nu înainte de a face ceea ce am învățat de la Nadia Comăneci, să nu fugim de provocări, ci să alergăm spre ele. Cel mai bine e să le calci în picioare. Ne-ați călcat emoțiile în picioare, bine ați venit la Euronews România”, a spus Claudiu Popa.

„Am venit să văd cum munciți aici, cu echipa și, în același timp, să salut pe toată lumea care se uită la știri”, a spus Nadia Comăneci, potrivit celor de la Euronews România.

Apoi, între cei doi a urmat un dialog.

Claudiu Popa: „Prima știre după pauză va fi rostită de Nadia Comăneci?”

Nadia Comăneci: „Sigur. Și putem face și o încălzire”

Claudiu Popa: „Eu știu să fac podul din picioare”

Nadia Comăneci: „Din picioare? Dar te poți ridica?”

Claudiu Popa: „Nu, e ultimul lucru pe care îl fac”

Potrivit informațiilor oferite de Pagina de Media, Nadia Comăneci a fost dusă în studioul de știri de către Andrei Nourescu.

„Când am ajuns în zona platoului, m-am gândit la un moment-surpriză. Ştiam că Nadia Comăneci este spontană, aşa că i-am propus să intrăm peste ştiri. O legendă poate întrerupe ştirile”, a spus jurnalistul pentru sursa citată.

Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Știri România 13:39
Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Diana Buzoianu, în control la Sinteşti: „Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecințele" 
Știri România 13:34
Diana Buzoianu, în control la Sinteşti: „Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecințele” 
