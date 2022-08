La 31 de ani, Nasrin Ameri a acceptat provocarea „Splash! Vedete la apă“ ca să își adauge „în palmares“ două victorii: învingerea fricii de apă și pe cea de înălțime.

„Sunt o fată, aș spune eu, îndrăzneață. Vreau să îmi dovedesc aici, la «Splash! Vedete la apă», că, într-adevăr, pot să îmi înving orice teamă. Teama de apă, teama de înălțime. Nu, nu știu să înot, dacă asta o să vă întrebați“, a declarat fosta prezentatoare.

În zilele de antrenamente, Nasrin a intrat mult timp în apă cu centura, iar cele două fobii au făcut-o să nu poată urma întocmai sfaturile antrenorului ei, Cătălin Cozma.

„(…). Pentru mine, «Splash!» este experiența vieții mele! Mi-a fost teribil de frică de apă, de cădere în gol, de înălțime, de înotat. Am învățat puțin să înot, am făcut câteva ture de bazin fără centură. Nu am sărit deloc, deloc la antrenamente, decât de pe marginea bazinului (…)“, a mai mărturisit bruneta.

„Știu că poate părea banal pentru foarte mulți dintre cei de acasă, poate și pentru voi, dar cred că atât de fericită nu cred că am fost vreodată în viața mea! Și am simțit că mi-am luat cea mai mare greutate de pe inimă (…).

Am avut foarte mari emoții! (…). Azi-dimineață (n.r. – în dimineața în care s-a filmat competiția), primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă înscriu la niște cursuri de înot! Pentru că m-a motivat super, super mult și îmi doresc din suflet să mai particip și, de ce nu, de acolo, de sus, să sar de acolo (n.r. – de pe platforma aflată la 10 metri înălțime)“, a afirmat vedeta.

