În curând, la Antena 1 va debuta pe post „Dancing on Ice – Vis în doi”, emisiune de tip concurs în care vedetele vor concura pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști. Nouă celebrități vor accepta provocarea „Dancing on Ice – Vis în doi” și vor patina în direct, în fiecare săptămână, cu partenerii lor profesioniști, încercând să impresioneze atât juriul, cât și telespectatorii. Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru visuri ce merită a fi împlinite.

Postul de televiziune nu a transmis și cine va prezenta acest show, așa că zvonuri au început să apară. Conform Fanatik, Ilinca Vandici ar fi fost ofertată pentru a modera acest nou program. Pentru aceeași sursă, ea a dezvăluit că are contract cu Kanal D, că nu știe nimic despre acest subiect.

„Eu sunt sub contract cu Kanal D, noi suntem în filmări pentru Bravo, ai stil!, chiar urmează marea finală pe 5 februarie. Dacă oamenii își fac planuri în ceea ce mă primește, sunt liberi să facă ce doresc, numai că eu nu știu nimic despre asta. Nu sunt interesată. Mă simt foarte bine la Kanal D, aici evoluez și mă dezvolt extraordinar.”, a declarat Ilinca Vandici.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ce spune Ilinca Vandici despre contractul ei cu Kanal D

Într-un interviu pentru Libertatea, vedeta a vorbit despre colaborarea ei cu Kanal D. „Mi-am găsit locul, mi-am găsit a doua familie cu siguranță. „Bravo, ai stil!” este un format care mi se potrivește mănușă. Am simțit asta din primul sezon și m-am bucurat că același lucru l-au simțit și telespectatorii, și colegii mei. Eu, că profesionist, trebuie, și sper că fac asta, să mă mulez pe orice proiect. Și cred că acest lucru s-a întâmplat până acum, am o carieră de 16 ani în televiziune și cred că am reușit cu brio să mă adaptez fiecărui proiect care mi s-a dat pe mâna.

Asta se întâmplă și în cazul „Bravo, ai stil! Celebrities” și asta se întâmplă și în celelalte activități pe care le am. Da, acest proiect este o mare dragoste pentru mine, ca un al doilea copil, și țin foarte mult la acest show. Tot ce se întâmplă se armonizează frumos și energia noastră ajunge deja de șapte sezoane în casele oamenilor.”, a spus ea.

Totodată, Ilinca Vandici a vorbit și despre cariera ei de 16 ani în televiziune. „De fiecare dată când am fost întrebată, am declarat că este foarte greu să faci ceea ce fac eu. Probabil că sunt invidiată, că multă lume și-ar dori să fie „în papucii mei”, însă nu este deloc ușor să faci televiziune. Nu a fost ușor nici să ajung la nivelul la care sunt astăzi, muncesc de 16 ani în lumina reflectoarelor, și abia acum pot spune că sunt în cea mai bună formă a mea și profesional și personal.

Este greu să ajungi acolo unde îți dorești, dar și mai greu să te menții. Când faci această profesie emanând în fiecare moment zâmbet, energie bună, umor, conținut puternic și bine realizat, totul presupune mult efort, dedicare. Cred că scopul meu pe acest pământ este să fac oamenii mai fericiți, să îi ajut să zâmbească”, a mai declarat prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil”.

