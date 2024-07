Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au devenit duminică părinți pentru a patra oară. Îndrăgita actriță a născut o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Aida, pe 28 iulie. Laura Cosoi a declarat că este sigură că micuța Aida are o menire specială, aducând bucurie în familia lor.

Cuplul a așteptat cu nerăbdare venirea pe lume a micuței, iar cele trei surori ale Aidei au fost și ele extrem de încântate să o întâmpine pe noua membră a familiei. Într-o postare pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a împărtășit emoțiile și detalii despre noaptea în care Aida s-a născut.

Actrița a povestit cum, în ziua de duminică, a mers la biserică împreună cu soțul ei și cele trei fiice, așa cum obișnuiesc să facă mereu. În acel moment, Laura s-a gândit la cât de special ar fi să aducă pe lume un copil în ziua sfântă de duminică.

„Duminică dimineață eram la slujbă și când am ieșit, i-am spus lui Cosmin: «Ce special mi se pare să naști un copil în zi sfântă de duminică!».

Câteva ore mai târziu, în noaptea de 28 iulie, s-a născut Aida, natural, având 4.100 g și 54 cm. Am știut că vă face parte din viața noastră încă de acum doi ani, când mi-a apărut în vis și mi-a spus că o să vină, că este fetița noastră și că se numește Aida.

Așadar, este un copil predestinat, iar numele înseamnă «dar», «reîntâlnire», «a ajuta», «fericire». Știu că a venit cu un scop, așa cum vin copiii pe lume, să ne învețe lucruri… Aida este «copilul dar» și încă de când era în burtică a avut menirea să bucure și să vindece!

Mulțumim, Aida, că ne-ai ales pe noi și simt că surioarele te-au chemat! Probabil știu ele ceva! Când ne cuprindem copiii cu privirile știm că Dumnezeu este cu noi și nu contenim să îi mulțumim!

Te iubim, Aida! Vă iubim Rita, Vera, Lara! Sunteți darul, pacea, lumina și muzica vieții noastre! Mami, te simt!

Mulțumesc din inima echipei de la spital care mi-a fost alături pentru a patra oară în această experiență plină de magie și emoție ! Mulțumesc Dorinei Codreanu și moașei Adina Crăciun, față de care am o profundă recunoștință. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături pe tot parcursul, oameni cu suflet mare și profesioniști desăvârșiți. Vă mulțumesc și vouă pentru fiecare mesaj în parte. Sunteți parte din inima mea!”, a transmis Laura Cosoi pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi a reacționat după ce i s-a reproșat că are prea mulți copii

Într-un interviu recent, Laura Cosoi a dezvăluit că a fost o surpriză extrem de plăcută să afle că este din nou însărcinată. Actrița a mărturisit că ea și Cosmin și-au dorit dintotdeauna o familie numeroasă și că vestea a venit ca o binecuvântare.

Cu toate acestea, Laura Cosoi a recunoscut că este deranjată de comentariile și criticile primite în legătură cu decizia ei de a avea mai mulți copii.

„Dacă mă mai întreabă cineva: «Gata, te-ai oprit?». Mi s-a părut foarte nostim o dată, de două ori, de trei ori, dar după aceea, când începi să te întâlnești zilnic cu oameni care-ți spun: «Da, dar acum e gata! Gata, nu? Adică gata, adică nu mai faci!». A început să mă deranjeze puțin intruzivitatea oamenilor, pentru că mi se pare o chestie superpersonală.

Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller-coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii. Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: gata, OK, s-a terminat cu trei. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple. În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem.

De asta zic că eu am mai zis că «nu» și a fost și zic acum că «nu» și cred că nu totuși, pentru că vreau să ajung să îi și cresc. Am avut norocul că am și lucrat, nu m-a întrerupt, n-am pierdut nimic în tot timpul ăsta, am câștigat!”, a spus Laura Cosoi pentru ciao.ro.

