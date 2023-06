Nouă perechi de vedete au pornit în aventura vieții lor la „America Express – Drumul Soarelui”. Concurenții au predat telefoanele echipei de producție sâmbătă, 27 mai, când au început cursa pentru marele premiu.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață, și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș, sunt concurenții care au spus un DA hotărât provocării celui de-al șaselea sezon „America Express”, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Pe pagina oficială de Instagram a show-ului, au apărut deja și primele imagini cu concurenții în competiția. Romică Țociu și băiatul lui, Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt curprinși la careu, toți cu ghiozdanele în față, pregătiți de cursă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Doi lideri de mari confederații sindicale critică „declarațiile amenințătoare” ale lui Iohannis și spun că nu au reușit să comunice cu el: „A refuzat sistematic orice discuție”. Când a discutat ultima oară cu sindicatele

Unde au loc filmările pentru „America Express” 2024

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Iulia Albu, concurentă la „America Express – Drumul Soarelui”

A fost o surpriză să o vedem pe Iulia Albu printre concurenții de la America Express și înainte de plecare ea declara că este pregătită să treacă prin această experiență, care cu siguranță va fi una de neuitat atât pentru ea, cât și pentru iubitul ei, Mike.

„Este oficial #teamMAIIA America Express începe acum! El este Mike și, chiar dacă îmi cântă la vioară nu întotdeauna îmi cântă și în strună. My partner in craziness and life . Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează”, a scris criticul de modă pe rețelele de socializare. Reamintim faptul că Iulia Albu a mai fost la Asia Express, în calitate de invitat special. Ea este pregătită să facă față tuturor provocărilor din show-ul de la Antena 1.

Recomandări VIDEO. Cum au ajuns o fostă jurnalistă și un consul francez să aibă grijă de peste 120 de urși: „Dacă nu-i luați, îi împușcăm. Puteai să refuzi?”

„America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un mare DA! De ce acum? Pentru că acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu, cât și în noi înșine. Suntem aici pentru experiența completă!”

Perechea de concurenți care a ratat plecarea la America Express

Codin Maticiuc și jurnalista Mara Bănică au primit propunerea de a participa la America Express, sezonul trecut, însă, în cele din urmă cei doi nu au mai avut această șansă și asta pentru că actorul a aflat că va deveni tată.

Mara Bănică a mărturisit că este fan emisiunilor tip reality show, printre care Survivor și America Express, mai ales că, de cele mai multe ori, în aceste competiții participă și o parte din prietenii ei. „M-au sunat, da. Am avut și viză. Trebuia să mă duc împreună cu Maticiuc în Sri Lanka și India și Ana a rămas gravidă (n.r. partenera lui Codin Maticiuc ) și când a aflat a zis că el nu ratează nicio zi, fiind primul copil și uite cum nu am mai plecat”, a spus Mara Bănică pentru Cancan.

Playtech.ro Ce l-a DERANJAT teribil pe Regele Charles, în România! Nu s-a putut abţine, ce s-a întâmplat în Valea Zălanului

Viva.ro Răsturnare de situație! Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre ținuta lui Carmen Iohannis: 'A ajuns să...'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO La 8 luni de la moartea lui Arșinel, fiul actorului a făcut anunțul: “Să fii bine”

Știrileprotv.ro O bucureșteancă l-a dat în judecată pe Regele Charles. Ce a cerut instanței

Observatornews.ro "Drum lin lângă mami a ta, Ady". Un şofer român, găsit mort în cabina TIR-ului în care lucra, în Anglia. Era angajat de doar trei zile

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Primele imagini de la America Express 2024! Ce au observat fanii în pozele de la primul careu