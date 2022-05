În urmă cu ceva vreme, pe când se aflau într-o vacanță departe de România, Răzvan Fodor a avut o criză. În miezul nopții, el a fost la un pas de a rămâne definitiv fără aer. Noroc cu Irina Fodor care a găsit imediat inhalatorul într-o geantă din bagaj. Tratamentul și-a făcut rapid efectul, spre norocul lor.

„Eram în India și am hotărât, împreună cu restul găștii, să mergem vreo două zile în deșertul Rajasthan, și să dormim peste noapte în mijlocul pustietății. Zis și făcut: am mers toată ziua pe cămile, până în mijlocul deșertului, ne-am făcut tabăra, am gătit cina la foc, am stat la povești și ne-am bucurat de bolta înstelată. Târziu în noapte, am hotărât să mergem la culcare.

Noi am fost o trupă de 8 oameni și dormeam ca sardinele, toți într-un cort. Când să ațipesc, aud un zgomot ciudat, ca un șuierat. Răzvan mă prinde de mână și îmi spune, în timp ce de abia mai respira: «Inhalatorul». Se sufoca. Afară – beznă, în cort – beznă, iar locația bagajelor noastre – deloc precisă. Știam că am doar câteva minute ca să găsesc medicamentul și m-a luat tremuratul: am pornit, de-a bușilea și am trecut, prin întuneric, peste capetele, mâinile și picioarele prietenilor noștri în timp ce pipăiam disperată colțurile cortului ca să găsesc borseta mea, în care știam că ascunsesem un inhalator pentru cazuri urgente. Fix ca acesta. Știam că el nu se poate mișca și că trebuie să stea cât mai calm ca să poată respira în continuare, iar timpul se scurgea repede. Descopăr borseta, inhalatorul, trec înapoi, prin beznă, peste prietenii noștri, ajung la Răzvan: «3, 2, 1, inspiră!»”, a povestit Irina Fodor, care a explicat că exista posibilitatea ca inhalatorul să nu își facă efectul, iar Răzvan Fodor să fie nevoit să fie transportat de urgență la spital.

„Erau două posibilități. Prima: medicamentul își va face efectul și criza este depășită. A doua: factorul alergenic e prea puternic, medicamentul a venit prea târziu, nu mai face față și trebuie fugit rapid la spital. Cel de-al doilea scenariu ar fi fost un dezastru pentru noi, căci cel mai apropiat spital se afla la câteva sute de kilometri. Din fericire, inhalatorul a fost de ajuns, de data asta. Am mai așteptat puțin, până l-am auzit pe Răzvan că respiră corect și am adormit liniștiți”, a încheiat ea această poveste.

Nu a fost singura situație delicată prin care a trecut Răzvan Fodor din cauza astmului. Altădată el a fost dus de urgență la spital, de la o petrecere. „Altădată, lucrurile au fost mai serioase: la o petrecere surpriză, unde sărbătorita era așteptată pe întuneric de toată gașca, soțu nu și-a dat seama că întreaga cameră e ticsită de flori. Când toată lumea a început să cânte «la mulți ani» și luminile s-au aprins, Fodorică de abia mai avea aer să ceară ajutor. L-au luat prietenii noștri și au fugit cu el la spital aproape inconștient”, a mai scris ea pe blog.

Prin povestirile ei, Irina Fodor și-a dorit să atragă atenția urmăritorilor, mai ales a celor care suferă sau au apropiați cu această boală. „Trebuie depistată din vreme, trebuie să te asiguri că porți după tine tot timpul tratament adecvat și trebuie să înveți de ce să te ferești. Trebuie ca cei dragi să fie instruiți și să recunoască semnalele îngrijorătoare, astfel încât să reacționeze rapid în cazuri urgente”, a mai transmis vedeta Antenei 1.

