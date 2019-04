Problema cu care se confruntă Brigitte Sfăt după ce a slăbit la Ferma. „Mor de ciudă. A dispărut”

Brigitte Sfăt a slăbit în jur de 10 kilograme de când a intrat la show-ul Ferma, transmis de postul de televiziune Pro TV. Din cauza kilogramelor pe care le-a pierdut, bruneta are de suferit. Aceasta susține că posteriorul ei nu mai este la fel de ferm și de bombat ca înainte.

„Eu cred că am slăbit şi din silicon, nu mai am fund deloc. Mor de ciudă. Nu mai am fund deloc. A dispărut. Să mor eu, sunt plată aproape. Mi-e foame în fiecare zi. Cred că am slăbit şi de la silicoanele din fund. Am zis că nu mai am nici măcar fund.

Aveam fundul mare când am ajuns aici. M-am nenorocit. Uite ce mic e. Nu pot să cred. Muncesc la sală două ore pe zi, dar când am văzut că nu iese ce vreau eu la sală, am plătit 10.000 de euro”, a afirmat brigitte Sfăt în cea mai recentă ediție a emisiunii.

