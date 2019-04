Ioana Filimon, despre idila dintre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă. „Nu poți să joci teatru chiar așa de mult”

Ioana Filimon, care a fost eliminată de la show-ul Ferma, a fost prietenă la cataramă cu Brigitte Sfăt, însă relațiile dintre cele două s-au deteriorat. După ce a ieșit din competiție, Ioana Filimon și-a spus părerea despre povestea de dragoste dintre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă.

„Pe Brigitte o văd îndrăgostită de Pastramă. De Pastramă… nu știu ce să zic”, a declarat Ioana Filimon, potrivit protv.ro.

„Parcă dă din coadă și pe lângă Otniela. N-aș băga mâna în foc pentru el, dar pe Brigtte am văzut-o așa foarte pornită, îndrăgostită și chiar geloasă în anumite momente. Așa că mă gândesc că nu poți să joci teatru chiar așa de mult și să încerci să pară că ai sentimente pentru cineva când nu ai”, a mai spus ea.

Despre relația ei cu Brigitte Sfăt, Ioana Filimon a spus:

„A fost foarte greu pentru că, după cearta cu ea am simțit că am rămas singură. Pentru că tot ce făceam, eram eu și Brigitte. Orice, chiar orice. Încercam să ne ajutăm reciproc și când ne-am certat am rămas așa, a nimănui, eu și restul lumii”.

